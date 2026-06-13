NBA／首度回應「蛋洗斑馬」事件！溫班亞瑪：沒有困擾到我
馬刺在總冠軍賽G4遭尼克史詩逆轉後，溫班亞瑪返飯店時被球迷丟雞蛋，他回應淡定，稱未受影響，並指出球隊巴士也曾遭投擲物品。
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馬刺在總冠軍賽G4遭尼克史詩逆轉後，溫班亞瑪返飯店時被球迷丟雞蛋，他回應淡定，稱未受影響，並指出球隊巴士也曾遭投擲物品。
馬刺在總冠軍賽G4遭尼克完成29分史詩級逆轉後，陣中王牌溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅成為紐約球迷箭靶，甚至在賽後返回飯店時遭球迷丟雞蛋攻擊。不過這位法國天才受訪時顯得相當淡定，強調自己並未受到影響。
回顧當時，尼克在G4以107：106完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉後，大批球迷聚集在馬刺下榻的麗思卡爾頓飯店外等待球員返抵。根據網路流傳影片顯示，一名球迷將雞蛋砸中溫班亞瑪頭部，讓他當下短暫停下腳步回頭查看，隨後便直接走進飯店。
談到這起事件時，溫班亞瑪輕描淡寫地表示：「我其實沒有想太多。我只看到那個丟雞蛋的影片，其他的我沒看到。 這當然不是什麼好事，但也沒有困擾到我。」
除了雞蛋事件外，還有影片拍到馬刺球員巴士離開麥迪遜廣場花園時，遭到球迷朝車身投擲物品。「我們的確有聽到一些聲音。我不太確定是什麼東西，我猜可能是瓶子，因為巴士上有水灑出來，但我沒有親眼看到」，溫班亞瑪說道。
事實上，隨著系列賽進行，溫班亞瑪已逐漸成為紐約球迷最討厭的對象之一。G3時，他曾在防守時直接將布朗森（Jalen Brunson）推倒在地，裁判當下未吹判犯規，聯盟賽後也未追加惡意犯規，引發尼克球迷不滿。
到了G4，溫班亞瑪又因肘擊唐斯（Karl-Anthony Towns）臉部，被吹判一級惡意犯規。巧合的是，當時尼克正落後29分，這次判罰也被外界視為球隊吹起反攻號角的重要轉折點。
整個G3與G4期間，麥迪遜廣場花園更不斷響起「F**k You Wemby」的辱罵口號，顯示紐約球迷對這位法國巨星的敵意已達到高峰。
如今馬刺系列賽陷入1：3絕境，雙方將回到聖安東尼奧進行G5。隨著尼克距離隊史53年來首座總冠軍只差1勝，預料將有大量尼克球迷湧入客場，而溫班亞瑪勢必也將面臨更加猛烈的噓聲與挑釁。
他受訪時語氣平淡，表示自己只看到相關影片，並沒有想太多。他承認這不是好事，但事件並未真正困擾到他。 文章指出，馬刺球員巴士離開麥迪遜廣場花園時，也曾遭球迷朝車身投擲物品。溫班亞瑪推測可能是瓶子，因為巴士上確實有水灑出來。 因為他在G3推倒布朗森未被追加處分，G4又因肘擊唐斯臉部被吹一級惡意犯規，讓尼克球迷不滿加劇，現場更不斷出現辱罵口號。
精華 FAQ
他受訪時語氣平淡，表示自己只看到相關影片，並沒有想太多。他承認這不是好事，但事件並未真正困擾到他。
文章指出，馬刺球員巴士離開麥迪遜廣場花園時，也曾遭球迷朝車身投擲物品。溫班亞瑪推測可能是瓶子，因為巴士上確實有水灑出來。
因為他在G3推倒布朗森未被追加處分，G4又因肘擊唐斯臉部被吹一級惡意犯規，讓尼克球迷不滿加劇，現場更不斷出現辱罵口號。
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