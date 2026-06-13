NBA／尼克馬刺收視創28年新高 前4戰平均觀看1960萬人寫紀錄

紐約尼克對上聖安東尼奧馬刺的總冠軍賽大戲，場內劇情高潮不斷，場外收視也同步飆出歷史級熱度。根據尼爾森收視數據，本屆總冠軍賽前4戰平均吸引1960萬名觀眾收看，成為自1998年芝加哥公牛與猶他爵士總冠軍賽後，收視最高的NBA總冠軍賽，同時也是ABC與ESPN合計轉播史上收視最高的一屆。

1998年總冠軍賽由喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛再度對決爵士，也是雙方連續第2年在冠軍賽碰頭，更是喬丹公牛王朝最後一次總冠軍賽之旅。如今尼克與馬刺這組對戰組合，讓NBA總冠軍賽收視熱度回到近28年高峰。

尼克與馬刺第4戰更寫下驚人數字。這場比賽在美國時間周三登場，平均收視達2090萬人，成為自1998年後收視最高的NBA總冠軍賽第4戰，也是ABC史上收視最高的總冠軍賽第4戰。比賽收視高峰出現在美東時間晚間11點15分，當時觀眾人數達到2320萬人，正值尼克完成29分大逆轉、以107比106擊敗馬刺的關鍵時刻。

相較去年同期總冠軍賽第4戰，今年第4戰收視大幅成長123%；若以前4戰平均收視來看，也比去年冠軍系列賽成長116%，顯示位居第一大城市的尼克重返總冠軍舞台，加上馬刺年輕核心崛起，以及比賽本身戲劇張力，都成功帶動全美觀眾關注。

第3戰同樣創下亮眼表現，平均吸引2380萬名觀眾收看，收視高峰則在美東時間晚間11點15分達到2630萬人。從第3戰到第4戰，本屆總冠軍賽連續以高強度比賽內容拉抬話題，也讓傳統電視收視與社群討論同步升溫。

周三的第4戰轉播同時也是當天全美所有電視節目中收視最高的節目，並且在所有主要男性與成人收視族群中排名第一。對NBA而言，這不只是一次總冠軍賽收視反彈，更代表尼克與馬刺這組對戰已成為近年最具市場吸引力與話題性的冠軍系列賽之一。

隨著尼克目前在系列賽取得3比1聽牌優勢，距離1973年後首座總冠軍只差1勝，接下來第5戰若有機會決定冠軍歸屬，收視熱度勢必繼續受到關注。