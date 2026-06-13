NBA／林書豪離隊真相曝光！安東尼澄清「荒謬合約」真正含意

2012年席捲全球的「林來瘋（Linsanity）」至今仍是NBA史上最勵志的傳奇故事之一，但林書豪當年離開尼克的真相，卻始終伴隨著爭議與誤解。近日林書豪先後接受《Pablo Torre Finds Out》與前隊友安東尼（Carmelo Anthony）的Podcast《7PM in Brooklyn》專訪，不僅首度詳細談論自己離開尼克的痛苦過程，也與安東尼公開解開長達14年的心結。

回顧2011-12賽季，當時安東尼因鼠蹊部傷勢缺陣，原本只是板凳末端球員的林書豪意外獲得機會，並在短短數週內打出震撼全球的「林來瘋」。他在13場比賽中帶領尼克拿下10勝，場均繳出22分與9助攻，不僅成為NBA最熱門話題，更讓紐約掀起前所未見的籃球熱潮。

然而就在林來瘋結束後，身為受限制自由球員的林書豪收到火箭開出的3年2500萬美元（約新台幣8.1億元）合約，其中第三年薪資高達1500萬美元（約新台幣4.8億元）。最終尼克選擇放棄匹配報價，讓林書豪轉戰火箭。

多年來，外界始終認為安東尼不滿林書豪搶走球隊焦點，甚至因他曾公開以「荒謬」形容該份合約，讓兩人不合傳聞越演越烈。

不過林書豪近日坦言，外界認為他是為了錢離開尼克，一直是他最難釋懷的誤解。

「對我來說，那段時間真的很困難。看到大家認為我是自願離開尼克，或認為我是為了錢才離開，我心裡只會想，『天啊，如果我能留在尼克，就算薪水少很多很多，我也願意。』少很多都沒關係，因為我的心一直都在這裡。」

林書豪透露，當年收到火箭報價時，自己第一時間並不是開心，而是拚命希望留在紐約。

「離開尼克真的擊垮了我。我當時的狀況非常糟糕。當時為了留下來，我願意付出很多很多。」

林書豪甚至透露，自己進入自由市場後從未收到尼克正式報價，「我看到一個統計資料說我當年替尼克帶來超過一億的收入，然後我的薪水只拿了40萬美元，最後還被球隊放棄。」

另一邊，安東尼則首度完整解釋當年「荒謬」言論背後的真正意思。他強調，自己從來不是在批評林書豪，也不認為林書豪不值得那份合約，而是合約年薪之間的跳動幅度。

安東尼透露，當時自己甚至曾向管理層建議，是否能將第三年的高額薪資平均攤提到前三年，藉此保留球隊薪資彈性，同時也能把林書豪留下。

「『這樣太荒謬了吧，為甚麼第三年薪水要這樣跳。』，結果他X的這段內部對話被外流。突然之間變成，Melo說林書豪的合約價碼太荒謬。」

安東尼進一步指出，真正荒謬的是那份合約造成尼克薪資空間的影響

「也許身為一位球員，我不該管這麼多，也許我只該專心打球，但事情不能這選擇性看待，你本身就是一門生意，所以我也得知道到底發生甚麼事。如果球隊願意尊重我，把我叫過來討論，那我就會提出我的意見。」

安東尼更表示，火箭當時其實非常清楚尼克的底線，因此才刻意設計出這份合約。

「火箭知道尼克不太可能匹配那個跳福。不管我當時有沒有說話都一樣，因為火箭很清楚尼克會怎麼做，他們知道Dolan（當時尼克老闆）最多只願意給到某個數字。對球隊管理層和商業角度來看，他們必須思考這是不是願意接受的數字。」

如今事過境遷，林書豪不僅與《ESPN》簽約擔任NBA總冠軍賽分析師，也接受尼克邀請，以觀眾身分重返麥迪遜廣場花園觀看總冠軍賽第3戰與第4戰。隨著兩人首度公開把話說開，這段圍繞「林來瘋」長達14年的恩怨與誤解，或許也終於迎來最接近真相的答案。