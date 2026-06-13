NBA／馬刺尼克球迷G4互嗆爆發衝突 17歲少年遭波及毆打昏迷

尼克在NBA總冠軍賽第4戰完成史上最大逆轉，一度落後馬刺29分，最終以107比106驚險取勝，系列賽取得3比1聽牌優勢。不過這場讓紐約球迷陷入狂歡的比賽，也在場外引發一連串失控事件，從麥迪遜花園廣場附近的球迷鬥毆，到馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）返回飯店時遭球迷辱罵並差點被雞蛋砸中，都讓這輪總冠軍賽的場外秩序再度成為焦點。

根據警方與消息人士指出，17歲少年奧穆勒（Johnny Aumuller）在當地時間周三晚間11點45分左右，於西35街、靠近第8大道一帶遭到多人攻擊，地點距離麥迪遜花園廣場僅短短步行距離。當時正值尼克第4戰接近完成驚天逆轉，附近聚集大量球迷觀賽與慶祝。

警方消息人士表示，涉案人群中包括一名穿黑白條紋上衣的男子，當時他挑釁高喊：「馬刺現在領先，我們會贏，馬刺7戰勝出。」這番話引發現場一名尼克球迷回嗆，雙方口角很快升級成暴力衝突。雖然遭毆打的奧穆勒並非出言挑釁的人，但他與那名尼克球迷同行，隨後成為攻擊目標。

消息人士指出，奧穆勒先遭多人毆打，接著又被最初挑釁的馬刺球迷抱起摔到地上。警方表示，這名少年傷勢嚴重，一度癲癇發作並陷入昏迷，隨後被送往貝爾維尤醫院急救。消息指出，他後來已經脫離昏迷，狀況列為危急但穩定。

奧穆勒的母親阿爾塞（Shiomara Arce）接受《紐約郵報》訪問時表示，目前兒子最重要，「我對那個人無話可說。現在我兒子狀況排在首位，這個人必須為他所做的事付出代價。」她透露，兒子正在逐漸恢復反應，醫師預計讓他脫離呼吸器，若狀況順利，可能很快轉出加護病房。

阿爾塞表示，奧穆勒是尼克球迷，平常常在社區打籃球。她說，兒子當晚前往觀賽派對後，整晚都沒有與家人聯繫。對於網路上流傳的直播影片，她坦言自己無法鼓起勇氣觀看。她也說，等兒子出院後，自己不會再讓他到麥迪遜花園廣場附近看比賽，「他可以在電視上看。」

尼克第4戰上演瘋狂逆轉秀，只差一勝就能奪下睽違53年的總冠軍。 美聯社

直播畫面顯示，衝突發生在一輛餐車前，現場有人喊著「等等，冷靜一點」，但仍無法阻止暴力升級。畫面中還可聽見最初挑釁者疑似對先前回嗆他的尼克球迷放話。

消息人士指出，當時有不少旁觀者拿手機拍攝，卻沒有介入，也有人因為緊盯比賽最後緊張時刻，根本沒有注意到旁邊的鬥毆。直到尼克完成歷史級逆轉、人群爆出歡呼聲時，現場才有人驚呼：「現在比分多少？發生什麼事？」

警方目前仍在追查穿黑白上衣的攻擊者，並已公布其照片。這起事件也讓尼克球迷聚集活動的安全問題再度受到關注。據報導，這場勝利導致麥迪遜廣場花園發生騷亂，紐約警察局一共逮捕了56人，還有10名警員受傷，許多平民也因此受了傷。

事實上，麥迪遜花園廣場原本計畫在第4戰場外舉辦尼克觀賽派對，但在比賽前數小時臨時取消。球隊老闆多蘭（James Dolan）先前曾表示，市長曼達尼（Zohran Mamdani）與紐約市警察局局長蒂施（Tisch）缺乏處理大型活動的經驗，因此對現場秩序有所疑慮。

尼克本季季後賽一路打出夢幻旅程，場外觀賽派對氣氛也相當狂熱，但部分球迷行為已逐漸失控，甚至出現暴力與逮捕情況。

第3戰後，社群平台曾流傳一段影片，一群人圍毆一名馬刺球迷，並搶走他的球衣，警方表示當時受害人被打到流血，但該案目前尚無人被捕；第4戰後，另有一群人闖入中城一家Five Guys速食店鬧事，甚至朝員工丟椅子，導致店員受傷流血。

除了球迷之間的暴力事件，馬刺球員也成為尼克球迷發洩情緒的目標。第4戰結束後，馬刺球員返回紐約下榻飯店時，飯店外聚集大批尼克球迷，不斷對馬刺球員報以噓聲與辱罵。多段社群影片顯示，當溫班亞瑪走下球隊巴士、準備進入飯店時，有人朝他方向丟出雞蛋，其中一顆打中路邊柱子，在距離溫班亞瑪僅幾英寸處破裂。溫班亞瑪幾乎沒有反應，在球隊工作人員陪同下繼續走進飯店。

這段影片曝光後，也引發不少網友批評尼克球迷行為越界。有人表示，「說到底，這只是籃球，不要把球員去人性化。」也有尼克球迷留言指出，自己不喜歡溫班亞瑪在場上的表現，但比賽應該只在場內解決，「不要把對運動的怒氣帶出球場，不管是球迷還是球員，都應該有風度地面對勝負。」

警方在G4賽後騷亂中一共逮捕了56個人。 歐新社

馬刺球員先前也曾公開譴責總冠軍賽期間出現的暴力行為。第3戰後，溫班亞瑪談到馬刺球迷在紐約遭攻擊時就表示：「我們不能忘記這只是一場比賽。我們只是在場上打球。我完全支持熱情，但必須建立在彼此尊重之上，這是不可接受的。」

夏帕尼（Julian Champagnie）也曾說：「我覺得我們來這裡是打籃球，這才是重點。對球迷來說，事情不應該嚴重到需要去圍毆別人、打人，或跟著別人回家。不管我們贏，還是他們贏，這都不應該發生。每個人都應該能來享受比賽，不管他們支持哪一隊。」

第4戰場上，馬刺上半場一度大幅領先尼克，但下半場優勢逐漸被蠶食，尼克最後靠阿努諾比（OG Anunoby）補進布朗森（Jalen Brunson）投失後的進攻籃板，完成致勝一擊。這場史上最大的逆轉勝讓尼克距離總冠軍只差1勝，也讓紐約陷入久違的冠軍狂熱。

只是隨著系列賽熱度升高，場外衝突與球迷失序行為也越來越受矚目。第5戰將在美東時間6月13日晚間8點30分於聖安東尼奧開打，馬刺已無退路，尼克則有機會封王。如何在高張力對決與球迷激情之間維持安全秩序，將成為接下來總冠軍賽場內外同樣重要的課題。