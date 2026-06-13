NBA／1比3落後尼克不絕望 溫班亞瑪相信馬刺能隨騎士腳步寫歷史

馬刺目前已經瀕臨淘汰邊緣，但本輪系列賽前4戰，他們每一場都曾取得雙位數領先，但球隊卻未能把握這些優勢，反而是被尼克展現韌性蠶食鯨吞，在第2戰和第4戰皆以1分之差飲恨，突顯球隊在關鍵時刻收尾能力的不足。

馬刺今天沒有進行正式訓練，但球隊在媒體訪問前完成錄影分析會。瓦賽爾（Devin Vassell）談到球隊看片後的結論時表示，問題主要出在執行力不足。

瓦賽爾說：「我們看到的是沒有執行好。有很多防守端的錯誤，我們沒有溝通。進攻端則是要留在我們的比賽計畫裡，不要偏離。我們其實得到了一些不錯的出手機會。但對我們的後衛來說，福克斯（De'Aaron Fox）和卡瑟爾（Stephon Castle）還是要持續對籃框施壓。我們覺得只要能對籃框施壓，所有東西都會被打開。我們會沒事的。」

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也認同這樣的看法。雖然馬刺目前1比3落後，但他表示，休息室裡每個人都相信球隊仍能成為NBA總冠軍賽史上第2支在1比3落後後逆轉奪冠的球隊，追隨2016年克里夫蘭騎士的腳步。

「是的，絕對是。每個人都這麼想，每個人都知道，我們會做到。我們需要把注意力放在眼前這一場，就是一場一場來。」溫班亞瑪說。

對馬刺而言，第4戰的崩盤已經無法改變，真正關鍵是能否在第5戰重新站起來，溫班亞瑪也明確表達全隊仍有信念。只是面對已經3比1聽牌的尼克，馬刺已經沒有再犯錯的空間，接下來每一個回合都可能決定球隊本季是否延續下去。