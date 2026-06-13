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NBA／別相信任何消息！經紀人闢謠：沒和詹姆斯談過下一步

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯的經紀人保羅近日親自出面闢謠，直言目前所有傳聞都不可信。 法新社
詹姆斯的經紀人保羅近日親自出面闢謠，直言目前所有傳聞都不可信。 法新社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）未來動向持續成為NBA最受矚目的話題之一，外界不斷猜測他究竟會選擇續戰、退休，甚至重返騎士。不過，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）近日親自出面闢謠，直言目前所有傳聞都不可信，因為他至今甚至還沒和詹姆斯正式討論過未來規劃。

保羅日前接受《The Pat McAfee Show》訪問時，被問到詹姆斯未來是否繼續效力湖人、回歸騎士，甚至退休等傳聞。

「我只能告訴你一件事，外面那些消息都不要相信，因為我根本沒有和他談過這件事。」

保羅透露，在湖人本季結束後，他便決定把決定權完全交給詹姆斯與家人。

「我很清楚地告訴他，我會尊重他和他的家人，因為這將會是一個家庭共同做出的決定。」

面對外界不斷流傳的續約金額、潛在下家以及各種談判傳聞，保羅也直接否認。

「大家看到的那些數字、那些傳聞，甚至外界所謂我們正在討論的內容，全部都是假的。我們沒有和任何人談過任何事情，一次都沒有。」

此外，保羅也強調自己不會催促詹姆斯做出選擇。

「我早就建立起自己的事業，即使詹姆斯退休後也能繼續發展，所以我並不依賴他的決定。」

同時，保羅大讚詹姆斯對籃球界的影響力，「我不認為有任何球員能像他一樣，在23年的職業生涯裡，對隊友、教練、管理層甚至整個聯盟帶來如此巨大的正面影響。」

「無論他最後做出什麼決定，那都是他的權利。他不需要為任何人而做決定，只需要對自己負責。」

保羅也再次強調，目前雙方從未進行過任何關於未來的正式討論。

「我們最近有一起打了幾輪高爾夫，但我完全沒有提這件事。等到他主動來找我，想坐下來談的時候，我已經準備好面對任何可能發生的情況。」

現年41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個NBA賽季。本季他依舊維持頂級身手，帶領湖人闖進季後賽，也持續刷新多項聯盟歷史紀錄。

2025-26賽季，詹姆斯共出賽60場，場均上場33分鐘，仍能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻及1.2抄截，投籃命中率51.5%，三分球命中率31.7%，罰球命中率73.7%。

2026世足賽

NBA 湖人 詹姆斯

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