NBA／頂薪福克斯表現受質疑 強森不甩批評力挺：有最高信任

馬刺在總冠軍賽第4戰痛失29分領先優勢，最終以106比107遭紐約尼克逆轉，系列賽陷入1比3落後。面對外界對福克斯（De'Aaron Fox）關鍵時刻表現的批評，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）今天公開表態力挺，強調自己仍對這名明星後衛有最高信任。

強森表示：「我不看社群媒體。我想我大概已經被開除212次，我們也把福克斯交易了72次。每個人都有自己的意見，我不在乎。我在乎的是我們球團內部、我們組織裡、那間休息室裡真正重要的人，他們知道我是怎麼想的。明天比賽最後階段，球還會在福克斯手上，我對他有最高信心，相信他會像過去無數次為我們做到的那樣完成任務。」

福克斯在第4戰最後階段表現不理想，馬刺原本有機會把系列賽扳成2比2，卻被尼克完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉。尼克側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）在最後時刻補進布朗森（Jalen Brunson）三分出手未進後的進攻籃板，完成致勝補籃，也讓馬刺從大幅領先變成1分飲恨。

福克斯決勝節5投僅1中，全場出現全隊最高4次失誤。比賽剩下13.1秒、馬刺仍領先1分時，福克斯快速殺向籃框，看似有機會完成快攻上籃，把領先擴大到3分。但阿努諾比迅速追防，成功封阻他的上籃，也為隨後致勝補籃埋下伏筆。外界也認為，福克斯當時其實可以選擇控住球，迫使尼克犯規，自己站上罰球線，而不是冒險提前出手。

對於外界批評，福克斯本人並未被動搖。「又不是那些人有我的電話可以打給我，」他笑著說，「我不看那些節目，這不重要。事情就是這樣，現在也改變不了。我們正在試著往前看，繼續從錯誤中學習，了解我們是怎麼失去領先、怎麼把比賽收得不好。我們現在想的是下一場比賽。」