NBA／14年心結解開！安東尼澄清「對立」傳聞：從沒忌妒過林書豪

尼克退役球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與林書豪（Jeremy Lin）近日在《7PM in Brooklyn》Podcast節目中首度公開談論「林來瘋（Linsanity）」時期的種種傳聞。兩人坦言，經過長達14年的時間，終於有機會坐下來把當年的誤會與疑問一次說清楚，也正式為外界流傳多年的不合傳聞劃下句點。

林書豪透露，自己在節目中幾乎問出了所有埋藏心中多年的疑問。

「基本上我把所有問題都問了一遍，像是『當時到底發生了什麼事？』、『那件事是真的嗎？』」。

「這是一場非常坦率、直接又誠實的對話，我們真的把很多事情說開了。有時候外界的認知就會變成現實，但其實當年有很多事情我並不清楚，所以各種說法和故事就開始出現。」

去年8月宣布退休的林書豪表示，他始終不希望自己的籃球生涯被定義成與任何人的對立關係。

「我最不希望看到的是，未來有人提到我的故事時，變成『林書豪對上安東尼』，或者讓大家覺得一定要選邊站。如果事情變成那樣，我認為我們都失敗了。」

安東尼則表示，自己花了很長一段時間才準備好回答這些問題。

「這些問題累積了14年，而且在這14年間，還有很多人不斷把自己的想法、壓力和觀點加進去。」

對此，林書豪坦言，當時確實因為外界言論產生許多疑惑。

「從我的角度來看，一切發生得太快了，接著我就離開尼克。後來我看到教練和幾位隊友公開談論『林來瘋並不是每個人都喜歡』，所以我只能試著把所有片段拼湊起來，想知道到底發生了什麼事。」

安東尼則再次否認自己曾嫉妒林書豪，「那時候我自己就有很多事情要煩惱。」

「我受傷了，我必須思考什麼時候復出、怎麼幫助球隊、如何繼續扛起領袖責任。我處在完全不同的位置，根本沒有時間去嫉妒林書豪在做什麼。」安東尼強調。

安東尼透露，自己其實一直都希望林書豪持續成功。

「他在華盛頓贏球，我說繼續加油；他在多倫多打得好，我也是說繼續衝。我從來沒有希望他停下來。」

2011-12賽季期間，林書豪從板凳末端一躍成為全聯盟焦點人物，帶領尼克在13場比賽中拿下10勝，場均繳出22分、9助攻，掀起席捲全球的「林來瘋」熱潮。

當時安東尼因腹股溝傷勢缺陣，林書豪的人氣迅速暴漲，不僅成為媒體焦點，甚至一度傳出與名媛卡戴珊（Kim Kardashian）的緋聞，生活幾乎被狗仔隊包圍。

然而，2012年休賽季火箭向林書豪開出3年2500萬美元合約時，安東尼曾公開形容這份報價「太誇張」，也因此引發外界猜測他不滿林書豪搶走球隊焦點，甚至認為兩人關係出現裂痕。

如今兩人終於解開心結，而巧合的是，兩人共同效力過的尼克也正迎來隊史最佳機會。目前尼克在NBA總冠軍賽以3：1領先馬刺，只差1勝就能拿下隊史53年來首座總冠軍。