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NBA／林書豪是誰？甜瓜首度公開「豪小子」38分打臉布萊恩背後真相

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NBA／林書豪是誰？甜瓜首度公開「豪小子」38分打臉布萊恩背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼首度揭露著名的「林書豪是誰？」背後真相，坦言這句話其實和自己有關。 美聯社
安東尼首度揭露著名的「林書豪是誰？」背後真相，坦言這句話其實和自己有關。 美聯社

2012年席捲全球的「林來瘋」至今仍是NBA最經典的傳奇故事之一，而當年湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）那句著名的「林書豪是誰？」也成為球迷津津樂道的話題。如今，尼克退役球星「甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）首度揭露背後真相，坦言這句話其實和自己有關。

2012年2月10日，當時還是落選新秀的林書豪突然在尼克竄起，連續幾場比賽繳出驚人表現，在對上湖人前3場比賽合計轟下76分、25助攻與5抄截，迅速成為全美焦點。

然而賽前受訪時，布萊恩卻被問到林書豪近況，當時他淡淡回應自己知道這名球員，但並不清楚他究竟做了什麼，甚至留下經典的「林書豪是誰？」發言。

結果林書豪當晚徹底打臉外界質疑，面對湖人狂轟38分、7助攻、4籃板與2抄截，帶領尼克以92：85擊敗湖人，也讓「林來瘋」正式席捲全球。

多年後，安東尼在自己的《7PM in Brooklyn》Podcast節目邀請林書豪作客時，終於還原當時真相。

「我們那時候準備要打湖人，我正在跟布萊恩聊天開玩笑。我一直跟他說，『你要被修理了。』結果布萊恩回我，『被誰修理？林書豪到底是誰？』」安東尼回憶說。

安東尼接著爆料，布萊恩後來在媒體前說出那句話，其實就是延續兩人前一天晚上的對話。

「當時我一直跟他講林書豪、一直跟他講林書豪，布萊恩已經被我煩到受不了了。」

事實上，「林來瘋」不僅拯救當時低迷的尼克，更一度成為全球體壇最熱門話題之一。林書豪從板凳末端一路竄升成為全明星級焦點人物，短短數週內改變自己的職業生涯，也寫下NBA史上最勵志的逆襲故事。

即使林書豪與布萊恩在2014至2015球季曾於湖人短暫當隊友，期間也曾傳出兩人關係緊張、布萊恩對他要求嚴格等消息，但談起林來瘋時刻，球迷最難忘的仍是那場38分擊退湖人的經典之戰。

而如今隨著安東尼親自揭露幕後故事，也讓那句流傳十餘年的「林書豪是誰？」有了全新的解讀。

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