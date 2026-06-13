快訊

世足賽／AI取代章魚哥預測 ！「這三國」最被看好奪冠

世足賽／看台空蕩蕩「數據確逼近滿座」 南韓戰捷克人數灌水惹議

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併購華納

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／看台空蕩蕩數據確卻逼近滿座 南韓戰捷克爆人數灌水爭議

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026世足賽火熱開踢，賽場上的爭霸戰激烈，場外的票房數據也掀起話題，在日前舉行的A組亞洲勁旅南韓捷克狹路相逢之戰，最終雖然南韓以2：1戲劇化逆轉勝出，但轉播畫面上看台大片「空椅」的冷清景象，與FIFA賽後公布逼近滿座的官方進場人數大相逕庭，意外引發外界一陣「灌水」質疑。

本場比賽在昨天早上進行，賽後官方公布的進場人數為4萬4985人，幾乎宣告這座球場呈現滿座狀態。然而不論是場邊記者拍攝的照片還是電視轉播畫面，都清晰可見看台上仍有數千個空位，這讓不少現場球迷與媒體紛紛搖頭，並公開質疑數據的真實性。

面對外界排山倒海的質疑，FIFA隨即發聲力挺自身數據。FIFA發言人強調，官方進場人數是基於「已驗證的營運數據」，也就是以實際掃描門票進場、且留在球場範圍內的總人數為準，而非依據比賽中某個特定時間點的「視覺入座率」來推估。

FIFA指出，透過票務系統與球場官方的嚴格把關，數據絕無造假，並特別解釋，「在比賽進行期間，其實有許多購票進場的球迷並沒有坐在指定座位上，而是選擇站在球場的走道或餐飲區觀賽。」藉此澄清看台空置並不代表票房不佳，力證本屆世足賽的火熱人氣。

2026世足賽

世足賽 南韓 捷克 NBA季後賽

延伸閱讀

世足賽／號稱快滿場？南韓捷克戰驚見大片空位 高票價爭議續燒

世足攻略／開幕戰墨西哥高原主場贏面大 南韓與捷克易一球差

世足賽／首辦3場開幕式 規模擴大3倍 墨加美三國接力登場

世足賽／捷克超前球遭判越位 南韓3分鐘後驚天逆轉搶首勝

相關新聞

世足賽／賴林替補建功 B組首戰加拿大1比1逼和波赫

2026世界盃小組賽B組首戰今天舉行，地主隊加拿大在前鋒賴林（Cyle Larin）替補上陣後攻入關鍵球，以1比1逼和歐...

世足賽／看台空蕩蕩數據確卻逼近滿座 南韓戰捷克爆人數灌水爭議

2026世足賽火熱開踢，賽場上的爭霸戰激烈，場外的票房數據也掀起話題，在日前舉行的A組亞洲勁旅南韓與捷克狹路相逢之戰，最終雖然南韓以2：1戲劇化逆轉勝出，但轉播畫面上看台大片「空椅」的冷清景象，與FIFA賽後公布逼近滿座的官方進場人數大相逕庭，意外引發外界一陣「灌水」質疑。

世足賽／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

2026美加墨世足賽分組賽首戰，地主國之一的加拿大在多倫多體育場迎戰波赫，最終憑藉替補上陣的拉林（Cyle Larin）關鍵進球，以1：1逼平對手，收下隊史在本土世足賽的首個積分，賽後加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，僅管拉林對於無法先發上陣一度感到不滿，但他仍很快接受這個角色並成為板凳奇兵。

世足賽／從不滿先發被換到替補建功 拉林角色轉換助加拿大創歷史

2026美加墨世足賽分組賽首戰，地主國之一的加拿大在多倫多體育場迎戰波赫，最終憑藉替補上陣的拉林（Cyle Larin）關鍵進球，以1：1逼平對手，收下隊史在本土世足賽的首個積分，賽後加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，僅管拉林對於無法先發上陣一度感到不滿，但他仍很快接受這個角色並成為板凳奇兵。

世足賽／涉性侵官司遭加拿大拒簽 迦納中場核心帕爾特伊無緣首戰

2026世界盃足球賽點燃戰火，這項四年一度的足壇盛事才剛開踢，就傳出球星因場外官司無緣參賽的憾事，迦納國家隊中場大將、目前效力西甲維拉利爾的帕爾特伊（Thomas Partey），因涉及性侵官司，遭到東道主之一的加拿大政府拒發簽證，確定缺席18日球隊對陣巴拿馬的分組賽首戰。

世足賽／涉性侵官司遭加拿大拒簽 迦納中場核心帕爾特伊無緣首戰

2026世界盃足球賽點燃戰火，這項四年一度的足壇盛事才剛開踢，就傳出球星因場外官司無緣參賽的憾事，迦納國家隊中場大將、目前效力西甲維拉利爾的帕爾特伊（Thomas Partey），因涉及性侵官司，遭到東道主之一的加拿大政府拒發簽證，確定缺席18日球隊對陣巴拿馬的分組賽首戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。