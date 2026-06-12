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NBA／「甜瓜」新戀情升溫？與前NFL球星遺孀同遊法國引發熱議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
名人堂球星安東尼與已故NFL球星遺孀拉奎爾史密斯一同出遊法國聖特羅佩，再度引發兩人是否交往的討論。圖截自X
名人堂球星安東尼與已故NFL球星遺孀拉奎爾史密斯一同出遊法國聖特羅佩，再度引發兩人是否交往的討論。圖截自X

名人堂球星安東尼（Carmelo Anthony）與前妻拉拉（La La Anthony）離婚近4年後，私生活仍持續受到外界關注。近日，已故NFL球星遺孀拉奎爾史密斯（Racquel Smith）在社群平台上傳一系列她與安東尼在法國聖特羅佩（Saint-Tropez）出遊的照片與影片，再度引發兩人是否交往的討論。

拉奎爾史密斯最新在IG分享的內容，很快吸引球迷與網友目光。照片與影片中，兩人一同出現在法國南部度假勝地聖特羅佩，畫面看起來相當親密，也因此讓外界聯想到約會行程。其中一張照片裡，拉奎爾穿著黑色皮革短版上衣，搭配波點開衩長裙；安東尼則以全黑造型現身，並穿上黑白配色球鞋，兩人穿搭風格相互呼應。

另一段影片中，拉奎爾在電梯內自拍，隨後安東尼自然地走進電梯並關上門，畫面氛圍顯得輕鬆而親近，也讓這組貼文更添曖昧感。

除了照片與影片外，拉奎爾也在貼文中分享多句帶有啟發意味的文字，其中一句寫道：「我們在這裡停留的時間沒有長到足以讓自己活得不快樂。」這段話也讓外界聯想到她過去經歷的傷痛。

拉奎爾史密斯的丈夫威爾史密斯（Will Smith）過去效力NFL新奧爾良聖徒隊，但他卻在2016年一起路怒事件中遭槍擊身亡。當時拉奎爾史密斯也中彈受傷。兩人育有3名孩子，其中包括威爾史密斯與前段關係所生的一名女兒。

事實上，這並不是安東尼與拉奎爾第一次被外界連結在一起。早在2025年9月，《Atlanta Black Star》就曾報導，兩人被目擊一起出現在波多黎各一場壞痞兔（Bad Bunny）的演唱會中，當時就已引發交往傳聞。當時一段TikTok影片顯示，在壞痞兔與現場球迷互動時，拉奎爾似乎站在安東尼身旁，距離相當接近。

此外，拉奎爾據傳也曾在演唱會後於IG限時動態分享安東尼的近照，進一步讓外界猜測升溫。不過，無論是當時或這次聖特羅佩出遊後，安東尼與拉奎爾都沒有公開證實兩人關係。

自從這場悲劇後，拉奎爾多半把重心放在撫養孩子與延續自己的生活上。如今她與安東尼一同現身度假畫面，再度讓外界關注她的感情狀態。

安東尼方面，自與拉拉離婚後，仍持續與前妻共同撫養兒子基恩（Kiyan Anthony）。此外，他也與前伴侶米亞柏克斯（Mia Burks）育有女兒潔妮西絲（Genesis）。

對外界而言，這組照片與影片無疑讓猜測更加升溫，但真正關係如何，仍只能等待當事人是否願意親自回應。

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