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NBA／痛斥馬刺領先打法太自大 全能前鋒韋伯批：最愚蠢的一戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
天才全能大前鋒韋伯怒批馬刺G4表現。 美聯社
天才全能大前鋒韋伯怒批馬刺G4表現。 美聯社

馬刺在總冠軍賽第4戰經歷一場難以承受的崩盤，他們原本在下半場初段一度領先紐約尼克多達29分，卻最終在麥迪遜花園廣場以106比107遭到逆轉，錯失將系列賽扳成2比2平手的大好機會，反而陷入1比3落後，也因此招來外界大量批評。

前天才全能大前鋒韋伯（Chris Webber）也加入評論行列，對馬刺第4戰下半場的進攻選擇相當不滿。這位名人堂球員生涯在NBA征戰15年，其中包括效力沙加緬度國王7年，曾5度入選年度最佳陣容。他認為，馬刺在領先局面中沒有展現應有的場上判斷，而是過度依賴外線投射，導致比賽被尼克一步步拉回。

韋伯在《Rich Eisen Show》節目中直言：「那可能是我看過在這麼高賭注之下，最愚蠢的一場比賽，我甚至想說，那也是最自大傲慢的一場比賽。」

馬刺上半場與下半場初段靠著外線火力拉開差距，但進入比賽最後24分鐘後，三分手感逐漸消失，球隊卻仍持續在外線出手，沒有有效改變進攻方式。尤其第四節尼克展開反撲時，馬刺仍多次在進攻時間早段出手遠距離投籃，反而給了尼克追分與轉換節奏的機會。

韋伯指出，這也凸顯比賽不能只依賴數據分析，球員與球隊必須具備場上感覺與情勢判斷。他說：「這真的顯示出，你必須有場上的感覺，而不能只有數據分析。因為我不認為任何數據分析會告訴你，當你連續投不進時還要連續8次外線出手，而且還是在進攻時間初期階段就投籃。」

馬刺原本有機會靠這場勝利重新取得系列賽主動權，但末節崩盤讓局勢完全翻轉。尼克則在主場完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉，最終靠阿努諾比（OG Anunoby）在最後時刻搶下布朗森（Jalen Brunson）投失後的進攻籃板，並完成補籃取得致勝分，驚險以1分差擊敗馬刺。

這場失利讓馬刺從有望追平系列賽，瞬間變成瀕臨淘汰邊緣。對一支年輕球隊而言，如何在大比分領先時控制節奏、選擇更合理的進攻方式，將成為慘痛教訓。馬刺接下來第5戰已無退路，若無法迅速從這場歷史級逆轉敗中走出來，這場29分崩盤恐怕將成為球隊整個賽季最難抹去的記憶。

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