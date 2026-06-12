NBA／「要先經歷磨難與挫折」！尼克傳奇鐵粉力挺斑馬未來終將奪冠

尼克死忠鐵粉、知名導演李（Spike Lee），在NBA總冠軍賽第4戰後，特別向馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）喊話，認為這位法國天才未來一定能奪冠，但現在正處於成長必經的考驗階段。

李在《NBA TV》賽後節目受訪時談到溫班亞瑪表示，「他未來一定會拿到總冠軍戒指，但你必須先經歷那些磨難與挫折。」

現年22歲的溫班亞瑪正面臨生涯首次總冠軍賽危機。原本馬刺在G4一度取得29分領先優勢，卻遭尼克完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉，如今系列賽陷入1：3絕境。

身為NBA最知名的球迷代表之一，李季後賽幾乎場場現身，無論是在麥迪遜廣場花園，還是客場比賽都能看到他的身影。

談到為何許多尼克球迷願意跟隨球隊遠征客場時，史派克李也給出有趣答案。

「因為MSG的票真的貴到嚇人。有時候開車去費城再回來，甚至搭飛機去亞特蘭大、克里夫蘭看球，都比在麥迪遜廣場花園買票便宜。」李笑說。

李進一步說道，「我很幸運有能力負擔那些座位，但不是每個人都可以，所以很多球迷才會選擇跟著球隊到客場看球。就連聖安東尼奧也是一樣。」

若尼克能夠再拿下一勝，將奪下隊史第3座NBA總冠軍，同時終結自1973年以來長達53年的冠軍荒。對於溫班亞瑪而言，這次慘痛失利或許難以接受，但正如李所說，想成為真正的傳奇球星，總得先經歷屬於自己的試煉。