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NBA／阿努諾比搶走布朗森FMVP聲勢？ESPN專家：現在投票就是OG拿

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森(左)和阿努諾比都有機會搶下FMVP。 路透社
布朗森(左)和阿努諾比都有機會搶下FMVP。 路透社

尼克在總冠軍賽第4戰完成不可思議的歷史級逆轉，一度落後馬刺多達29分，最終仍以107比106驚險取勝，寫下總冠軍賽史上最大逆轉紀錄。如今尼克系列賽取得3比1聽牌優勢，距離1973年後首座總冠軍只差1勝，外界討論焦點也逐漸轉向一旦封王，誰會拿下總冠軍賽MVP。

整個季後賽至今，布朗森（Jalen Brunson）無疑是尼克最受矚目的領袖。他在東區冠軍賽已拿下MVP，並一路帶領尼克完成夢幻球季。總冠軍賽前4戰，他場均攻下全系列最高29.5分，另有5助攻、4.5籃板、2抄截，仍是尼克進攻端最重要的持球核心。

不過，《ESPN》兩位專家溫德霍斯特（Brian Windhorst）與邦坦普斯（Tim Bontemps）卻認為，如果現在就要投票，總冠軍賽MVP不一定該給布朗森，而是應該屬於阿努諾比（OG Anunoby）。

溫德霍斯特在節目中表示：「如果我們現在必須投票，阿努諾比會是我的總冠軍賽MVP。」邦坦普斯則說得更直接：「阿努諾比現在就是一致的總冠軍賽MVP，這沒有爭議。」

阿努諾比之所以突然在FMVP討論中強勢竄起，關鍵正是第4戰的經典表現。尼克完成總冠軍賽史上最大逆轉的過程中，阿努諾比不僅在進攻端打出高效率，也在最關鍵時刻完成改變戰局的致勝補籃，將原本看似不可能的勝利送回紐約手中。

本輪總冠軍賽至今，阿努諾比場均攻下23.8分、4籃板、1.5阻攻、1.3助攻，是尼克陣中僅次於布朗森的第二得分手。不過他的價值不只體現在得分，更重要的是他也是尼克防守體系的主要支柱，能對位不同位置、守住側翼與禁區協防，並在轉換與外線投射中提供穩定火力。

對比布朗森的持球主導與關鍵得分，阿努諾比的貢獻更像是攻守兩端全面滲透。他不需要大量持球，卻能用極高效率完成終結；他也不一定每回合都在數據表上留下痕跡，但往往是尼克防守能維持強度、進攻能拉開空間的重要原因。

當然，總冠軍賽MVP最終仍要取決於系列賽結果與最後1場甚至更多比賽的表現。尼克若能在台灣時間周日於聖城第5戰封王，布朗森與阿努諾比都會是最有力候選人。

如果布朗森再度打出高分表現，仍可能憑藉整個季後賽的領袖地位與總冠軍賽場均數據重新拉回聲勢；但倘若阿努諾比延續第4戰的攻守影響力，他也完全有機會成為最後得主。

對尼克而言，真正重要的仍不是個人獎項，而是把總冠軍帶回紐約。自1973年後，尼克已經等待超過半世紀，如今距離終結冠軍荒只差最後一步。

無論最終FMVP屬於布朗森還是阿努諾比，兩人目前最在意的目標都只有一個，就是替紐約拿下那座等待53年的總冠軍獎盃。

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