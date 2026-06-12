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NBA／馬刺被犯規卻沒罰球！裁判報告承認卡瑟爾「關鍵踩線」是誤判

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA今日公布NBA總冠軍賽第4戰最後兩分鐘裁判報告，坦承比賽最後關鍵時刻出現兩次誤判。 路透。
NBA今日公布NBA總冠軍賽第4戰最後兩分鐘裁判報告，坦承比賽最後關鍵時刻出現兩次誤判。 路透。

尼克昨日在NBA總冠軍賽第4戰完成史詩級29分大逆轉，以107：106氣走馬刺，距離隊史自1973年以來首座總冠軍只差1勝。不過NBA今日公布最後兩分鐘裁判報告，坦承比賽最後關鍵時刻出現兩次誤判，其中一次更直接影響馬刺反超機會，引發外界熱議。

根據聯盟公布的裁判報告，終場前1分26秒，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在禁區內停留過久，應被吹判防守3秒違例，但裁判並未響哨，馬刺因此獲利。

更具爭議的是終場前1分02秒，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）沿底線切入時，被裁判吹判踩線出界失誤，直接將球權判給尼克。

然而裁判報告確認，卡瑟爾當時並未踩到邊線，這是一記誤判。

《ClutchPoints》記者阿札利（Tomer Azarly）進一步透露，聯盟向他確認，該球不僅不應吹判出界，實際上尼克後衛哈特（Josh Hart）在防守過程中還對卡瑟爾犯規。

裁判報告指出： 「哈特在卡瑟爾切入過程中造成非法身體接觸，但場上卻誤吹卡瑟爾出界違例。」

若當時判決正確，卡瑟爾將獲得兩次罰球機會。當時馬刺僅落後1分，極有可能藉此反超比分，而非直接失去球權。

至於比賽最後幾秒最受討論的爭議判決，聯盟則力挺裁判決定。

終場前，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）快攻上籃試圖擴大領先優勢，卻遭阿努諾比（OG Anunoby）從後方追上送出關鍵火鍋。隨後尼克發動反擊，由阿努諾比補進致勝球，完成不可思議逆轉。

賽後不少馬刺球迷認為阿努諾比封阻時打到福克斯手臂，應該吹判犯規。不過NBA在裁判報告中明確表示：「阿努諾比是在碰觸福克斯手臂之前，先成功將球拍掉，因此後續接觸屬於合法且附帶性的身體碰撞。」

換言之，聯盟認定這是一記乾淨俐落的阻攻，裁判未吹犯規完全正確。

雖然NBA事後承認在最後兩分鐘確實吹下關鍵誤判，但對於陷入1：3絕境的馬刺來說，如今唯一能做的，就是在G5全力捍衛主場，誓死捍衛總冠軍金盃。

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