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NBA／溫班亞瑪世足盼法國復仇阿根廷 稱西班牙是最棘手球隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪小秀踢球功夫。 路透社
溫班亞瑪小秀踢球功夫。 路透社

2026年世界盃足球賽正式開踢，來自法國的馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也沒有掩飾自己對祖國的支持。他在受訪時明確表示，希望法國能一路闖進決賽，並再次碰上衛冕軍阿根廷，上演4年前卡達世界盃決賽後的復仇之戰。

溫班亞瑪近日接受「SiriusXM NBA Radio」訪問時，被問到本屆世界盃最期待看到的對決，他表示，西班牙可能會是法國在本屆賽事中遇到的最棘手對手，但他心中最希望看到的決賽組合，仍是法國對上阿根廷。

溫班亞瑪說：「我想最困難的對手可能會是西班牙，但我希望決賽是法國對阿根廷。」

對法國球迷來說，阿根廷無疑是近年最難忘也最刺痛的對手。2022年卡達世界盃決賽，法國與阿根廷踢出被譽為史上最偉大的足球比賽之一，雙方在延長賽後戰成3比3平手，最後阿根廷在PK大戰以4比2勝出，拿下自馬拉度納（Diego Maradona）1986年墨西哥世界盃傳奇奪冠後的首座世界盃冠軍。

那屆賽事中，梅西（Lionel Messi）率領阿根廷登頂，並拿下象徵賽事最佳球員的金球獎。對法國而言，距離衛冕只差一步卻敗在PK大戰，成為難以抹去的痛苦回憶，也讓本屆世界盃若能再戰阿根廷，具備強烈復仇意味。

本屆賽事法國與阿根廷都尚未展開小組賽征程。法國被分在I組，同組對手包括塞內加爾、伊拉克與挪威，首戰將於美國時間周二在紐約紐澤西體育場對上塞內加爾。阿根廷則以衛冕軍身分展開挑戰，被分在J組，同組還有阿爾及利亞、奧地利與約旦，首戰同樣於周二在堪薩斯城體育場迎戰阿爾及利亞。

雖然溫班亞瑪在世界盃話題上毫不保留地力挺法國，但他眼前最重要的任務仍在NBA總冠軍賽。馬刺目前在總冠軍賽以1比3落後紐約尼克，接下來第5戰將回到聖安東尼奧，馬刺已經沒有退路。

對溫班亞瑪來說，這是一段相當特殊的時間點。一方面，祖國法國正展開世界盃復仇之旅；另一方面，他自己則必須帶領馬刺在總冠軍賽絕境中求生。若要讓聖城延續冠軍希望，溫班亞瑪眼前只能先把注意力放回籃球場，力拚在第5戰避免球隊遭到淘汰。

2026世足賽

NBA季後賽

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