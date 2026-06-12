NBA／尼克馬刺G3收視創28年新高 平均2380萬人觀看僅次超級盃

2026年NBA總冠軍賽熱度持續延燒，馬刺與尼克先前進行的第3戰不只在場上打出高張力對決，也在收視與社群聲量上創下驚人紀錄。

根據尼爾森（Nielsen）收視數據，這場由ABC與ESPN轉播的總冠軍賽第3戰，平均吸引2380萬名觀眾收看，成為自1998年芝加哥公牛與猶他爵士交手以來，28年收視最高的NBA總冠軍賽第3戰。

這場比賽的收視高峰出現在美東時間晚間11點15分，當時觀眾人數達到2630萬人。此外，比賽也創下42.7的P2+收視占有率，成為有紀錄以來NBA比賽最高數字。這場轉播更是自今年超級盃後，美國所有電視節目中收視最高的一場。

除了傳統電視收視爆發外，本屆總冠軍賽在社群平台上的聲量同樣驚人。系列賽前3戰累計已產生超過50億次社群媒體觀看次數，創下NBA總冠軍賽前3戰階段的歷史新高。

全球Google搜尋熱度方面，「NBA總冠軍賽」、「紐約尼克」與「聖安東尼奧馬刺」等關鍵字也都達到歷史高峰。