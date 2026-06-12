NBA／熱火緊張？「希臘怪物」交易傳聞升溫 塞爾蒂克重新浮上檯面

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞持續延燒，近幾天外界普遍認為邁阿密熱火是最可能的落腳處之一，不過根據知名球評西蒙斯（Bill Simmons）透露，塞爾蒂克如今又重新浮上檯面，成為可能介入爭奪的潛在球隊。

據了解，安戴托昆波若離開公鹿，傾向留在東區，而塞爾蒂克與熱火都在他的考量範圍內。西蒙斯過去曾表示，塞爾蒂克交易安戴托昆波的可能性不高，因為球團原本更傾向保留泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）這組核心陣容。不過他在最新節目中改變看法，認為波士頓並未真正退出競爭。

西蒙斯說：「我原本以為波士頓已經退出這件事，我知道波士頓本來是出局的。我也在想他們到底是不是在裝死。現在我覺得，他們有一點是在裝死。我認為他們正在參與安戴托昆波的討論。」

他也強調，自己並不是完全推翻先前說法，因為他不確定塞爾蒂克態度轉變背後的原因。西蒙斯表示，也許塞爾蒂克認為熱火提出的報價是他們可以超越的，或者他們只是想抬高熱火的交易成本，未必真的想得到安戴托昆波。

西蒙斯接著說：「但我已經反覆說過很多次，安戴托昆波想去邁阿密和波士頓，這就是兩個地點。而且他真的很想去波士頓，因為那會是他最有機會奪冠的地方。我認為波士頓並沒有排除這個想法，這是我得到的消息。」

塞爾蒂克本季結束後面臨可能改造陣容的壓力。西蒙斯提到，這可以回到籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在對費城76人系列賽結束後的談話。當時史蒂文斯對結果相當不滿，也開始質疑球隊現有打法是否正確，是否需要更多往禁區施壓。西蒙斯認為，塞爾蒂克可能會利用目前手上的資產，以及2700萬美元交易特例，大幅改變球隊樣貌。

他說：「現在對波士頓，我已經準備好接受任何可能。他們也許什麼都不做，但我本來以為他們不會參與安戴托昆波這件事，現在我不再這麼認為。這就是我要說的。」

從籌碼面來看，塞爾蒂克在選秀夜最多可以交易4個未來首輪選秀權與2個首輪互換權，這讓他們具備一定程度的交易彈性。若安戴托昆波交易真的成形，外界預期可能會在6月23日NBA選秀會前完成。

此外，記者費雪（Jake Fischer）也在周四報導，他同樣收到消息指出，塞爾蒂克正潛伏在安戴托昆波可能落腳球隊的名單中。雖然塞爾蒂克目前尚未與公鹿展開任何實質性談判，但波士頓可能介入的情況，已經「真正讓邁阿密感到擔憂」。

對熱火而言，安戴托昆波若真的把邁阿密視為首選之一，原本可能是一次重塑爭冠陣容的重大機會。但如果塞爾蒂克也加入競爭，不僅可能提高公鹿要價，也會讓熱火原本的交易優勢受到挑戰。

安戴托昆波仍是聯盟最具宰制力的球星之一，若他最終離開密爾瓦基，勢必牽動整個東區版圖。熱火與塞爾蒂克都具備爭冠企圖與明星基礎，而安戴托昆波若加入其中任何一隊，都可能立刻改變總冠軍競爭格局。