NBA／紐約全城致敬！阿努諾比獲封「OG感謝日」

尼克昨日在NBA總冠軍賽第4戰上演史詩級逆轉秀，從最多落後29分的絕境中奇蹟翻盤，以107：106氣走馬刺，系列賽取得3：1聽牌優勢。而完成歷史性一擊的阿努諾比（OG Anunoby），如今更獲得紐約官方最高等級致敬，將2026年6月11日訂為「OG阿努諾比感謝日」，表彰他在為尼克所帶來的巨大影響。

曼哈頓區區長西格爾（Brad Hoylman-Sigal）透過社群平台X公布官方公告。

「自從加入紐約尼克以來，OG阿努諾比憑藉不懈的工作態度、全能身手以及對勝利的執著追求，為球隊帶來巨大影響，同時提升整支球隊的競爭力與精神層面。」

「紐約市民對於OG阿努諾比帶給球迷的興奮、榮耀與感動深感自豪，也感謝他對尼克持續成功所做出的貢獻。」

不僅如此，《The Ringer》知名記者洛威（Zach Lowe）也認為目前最有資格拿下FMVP的人，其實是阿努諾比。

「OG今年季後賽真的太不可思議了，他場均可以攻下21分、6籃板。他的季後賽投籃命中率高達58%，三分球命中率51%，兩分球命中率更來到64%。」

根據統計，阿努諾比目前總冠軍賽場均可攻下24分，投籃命中率58%，三分球命中率更高達57%。

洛威直言，即便阿努諾比場均得分比布朗森少5.5分、助攻少3次左右，但綜合攻守兩端影響力來看，他依然是自己心中的FMVP第一人選。

「布朗森在聖安東尼奧的G1、G2確實有很多關鍵時刻，但如果現在就要投票，我認為FMVP會是OG阿努諾比，而且是毫無懸念的選擇。」洛威表示。

此外，《All NBA Podcast》近日公布一項數據指出，在NBA追蹤數據時代中，所有單一季後賽至少500次持球的568名球員中，阿努諾比是歷史上「每次直接持球創造得分效率最高」的球員。

阿努諾比之所以獲得如此高規格禮遇，正是因為他在G4最後時刻完成不可思議的致勝補籃。

當時比賽進入最後讀秒階段，尼克仍落後1分。布朗森（Jalen Brunson）在外線強行出手三分未能命中，眼看比賽即將結束，阿努諾比卻突然從人群中殺出，高高躍起抓下空中的籃板球，並在剩下1.2秒時完成關鍵補籃。

這記致勝一擊不僅幫助尼克以107：106完成逆轉，更讓球隊取得3：1系列賽領先，同時締造NBA總冠軍賽史上最大逆轉紀錄。

這場勝利也讓尼克距離隊史自1973年以來首座NBA總冠軍僅差一步。隨著封王希望越來越近，紐約球迷早已陷入瘋狂，而阿努諾比也因此成為整座城市的英雄。

從關鍵補籃到獲得專屬紀念日，阿努諾比用短短1.2秒改寫尼克隊史，也讓自己的名字正式寫進紐約籃球傳奇之中。