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NBA／阿努諾比「神之補籃」登雜誌封面 進攻效率寫歷史罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比上演名留青史的「神之補籃」。 路透社
阿努諾比上演名留青史的「神之補籃」。 路透社

紐約尼克距離隊史睽違53年的NBA總冠軍只差1勝，而在這段季後賽旅程中，布朗森（Jalen Brunson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）長期是外界關注焦點，不過阿努諾比（OG Anunoby）也正在悄悄打出一段極具歷史意義的季後賽表現。

尼克在總冠軍賽第4戰一度落後馬刺多達29分，最終完成不可思議大逆轉，系列賽取得3比1聽牌優勢。這場勝利不僅改寫NBA總冠軍賽史上最大逆轉紀錄，也讓阿努諾比成為尼克逆轉劇本中的關鍵人物。

阿努諾比此役攻下季後賽生涯新高33分，投籃15投10中，三分球更是9投7中，幾乎以最有效率的方式懲罰馬刺防線。當尼克上半場陷入巨大落後、比賽看似逐漸失控時，阿努諾比的外線火力與攻守轉換成為球隊追分的重要支點。

根據《All NBA Podcast》在社群平台X公布的數據，自NBA進入追蹤數據時代以來，單一季後賽中共有568名球員至少累積500次觸球，但沒有任何人能像2026年的阿努諾比一樣，每次直接觸球所產生的得分效率如此之高。

換句話說，阿努諾比並不是靠大量持球堆出數據，而是在有限觸球中用極高效率完成終結。

這項數據也凸顯阿努諾比在尼克體系中的特殊價值。尼克進攻多數時間仍由布朗森主導，但阿努諾比能在不大量佔球權的情況下提供關鍵得分，無論是底角三分、轉換進攻、空切，或接球後快速決策，都讓他成為最適合放在核心旁邊的高效率側翼。

本季季後賽，阿努諾比不只在進攻端扮演高效率終結者，也持續在防守端承擔重要任務。尼克能一路闖進總冠軍賽並取得聽牌優勢，除了布朗森的持球攻堅，阿努諾比這種攻守兩端不搶戲、卻能穩定改變比賽的特質，同樣是球隊不可或缺的原因。

阿努諾比這驚天一補讓他成為紐約市的新英雄，值得一提的是，《SLAM》更以他的作為封面，標題文字寫著：「阿努諾比相信高譚市的英雄崛起」；同時在X上發了一段文字：「NBA總冠軍賽史上最偉大的逆轉，彷彿仍懸浮在麥迪遜花園廣場的空氣中。當這座城市最需要他的時候，阿努諾比在籃框前攔截了命運，並親手將它送回紐約。任務尚未完成，但尼克隊史最具代表性的經典畫面，將永遠留存在《SLAM》第262期封面上。」

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