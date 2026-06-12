NBA／「蛋洗斑馬」惹眾怒！前馬刺悍將怒噴：有些紐約人非常可悲

尼克在2026年NBA總冠軍賽第4戰上演不可思議大逆轉，克服最多29分落後劣勢，以107：106擊敗馬刺，系列賽取得3：1領先，距離隊史自1973年以來首座NBA總冠軍僅差一步。不過，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）返回球隊下榻飯店時，卻遭部分尼克球迷投擲物品，甚至有雞蛋直接朝他飛去，引發外界撻伐。

事件曝光後，曾效力馬刺並隨隊奪下2003年總冠軍的前NBA球星傑克森（Stephen Jackson）也公開表達不滿，痛批涉事球迷行為相當丟臉。

傑克森在個人直播中怒轟，「你們朝溫班亞瑪丟東西、做出這種事，只能證明你們根本不習慣贏球。紐約有些人真的很可悲，非常可悲。」

向來以火爆個性聞名的傑克森，生涯曾兩度效力馬刺（2001至2003年、2012至2013年），也曾捲入著名的「奧本山大亂鬥事件」，如今看到後輩遭到攻擊也毫不客氣開嗆。

「你們挑對時間了，如果是我們那個年代，你們早就被打爆了。」傑克森接著表示。

不僅如此，《ESPN》知名主持人格林伯格（Mike Greenberg）也公開痛批涉事者是「恥辱」。

格林伯格在《Get Up》節目中毫不客氣開轟，「那些人，我甚至不想稱他們為球迷，我不知道該怎麼形容他們。」

「如果你朝溫班亞瑪丟雞蛋，或是毆打、威脅，甚至騷擾任何穿著馬刺球衣的人，你就是個恥辱。」

格林伯格進一步強調，這些行為並非讓紐約蒙羞，而是讓自己與身邊所有認識他們的人感到丟臉，「你不是在羞辱這座城市，而是在羞辱你自己，以及所有認識你的人。這種事情本來根本不需要特別說明。」

「現在這個世界，好像很多事情已經不能視為理所當然。很多人問我，為什麼不談那些毆打馬刺球迷的瘋子？難道這還需要特別講嗎？他們就是恥辱，而且身邊的人都知道。」格林伯格無奈表示。

根據網路流傳影片顯示，在馬刺輸掉G4後，溫班亞瑪返回球隊飯店時，現場聚集大批尼克球迷。一些球迷不斷朝他大喊挑釁，甚至有人投擲物品，其中疑似有雞蛋擊中溫班亞瑪。面對突如其來的攻擊，溫班亞瑪一度回頭查看，隨後在保全人員護送下迅速進入飯店。

事實上，隨著尼克自1999年後首度重返NBA總冠軍賽，紐約街頭連日陷入瘋狂慶祝。大量球迷湧上街頭施放煙火、攀爬路燈，甚至與警方發生衝突。

紐約警方也發布聲明表示，「昨晚比賽期間以及賽後，再次有大量群眾出現極度魯莽且危險的行為。」

根據美國媒體報導，警方在總冠軍賽G3賽後共逮捕21人，而G4結束後累計被捕人數已增加至56人，涉及罪名包括攻擊、妨害秩序等多項違法行為。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目《NBA Today》透露，他也確認確實有多顆雞蛋朝溫班亞瑪方向丟擲。

「我可以確認，昨晚在馬刺下榻飯店外，確實有多顆雞蛋朝溫班亞瑪的方向飛去。截至目前為止，紐約警方尚未針對此事件逮捕任何人，而馬刺也已於今天返回聖安東尼奧備戰第5戰。」查拉尼亞表示。

值得一提的是，其實早在第4戰前的媒體日，溫班亞瑪就曾公開談論近期發生的球迷衝突事件。

「我們不能忘記，這終究只是一場比賽。我支持球迷展現熱情，但前提是彼此之間要有尊重。那些暴力行為是無法接受的。」溫班亞瑪強調。