NBA／馬刺慘遭29分大逆轉寫歷史 吉諾布里難受：世足開踢分散注意力

馬刺在總冠軍賽第4戰遭遇可說是隊史難以承受的一敗。馬刺原本一度領先多達29分，卻在紐約主場被對手完成驚天大逆轉，最終以1分之差吞敗，系列賽陷入1比3落後，也讓尼克距離睽違53年的總冠軍只差1勝。

這場比賽也寫下NBA總冠軍賽史上最大逆轉紀錄。根據ESPN統計，過去總冠軍賽最大逆轉分差，是2007-08年賽季波士頓塞爾蒂克面對洛杉磯湖人時完成的24分逆轉；如今尼克以29分逆轉馬刺，正式改寫歷史。

馬刺這場敗仗之所以格外沉重，不只是因為輸掉第4戰，更是因為他們原本已經幾乎把勝利握在手中。根據美媒FanDuel統計，在NBA總冠軍賽中，過去當比賽剩下不到9分鐘時，仍落後17分以上的球隊戰績是0勝96敗。但2026年的尼克打破這項數據，完成近乎不可能的逆轉。

這場比賽讓外界震撼，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）在社群平台X上直言：「如果我是馬刺球迷，我的心到現在都還在痛。」

馬刺名宿吉諾布里（Manu Ginobili）同樣難掩震驚。他第一時間發文表示：「我無法相信剛剛發生了什麼！太不可思議了！這是一場極其艱難的失利。現在是時候舔舐傷口，然後再次嘗試了。沒有其他選擇。」

而到了隔天，吉諾布里仍顯然沒有完全走出這場失利，他再度發文寫道：「今天世界盃開打，對我來說太好了。我需要看看別的東西，稍微分散一下注意力。真是艱難的一天。」

從系列賽走勢來看，馬刺並非沒有競爭力。事實上，他們幾乎每一戰都有機會拿下勝利，但關鍵時刻的收尾能力成為最大問題。前明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目中談到第5戰走勢時也指出，馬刺能否延續系列賽生命，關鍵就在於是否能在對上尼克時完成比賽收尾。

卡森斯表示：「他們每一場其實都有贏球的機會，他們有能力做到，也有能力比尼克打得更好，關鍵就在於他們最後階段如何收比賽。」

這場失利也讓馬刺成為總冠軍賽歷史逆轉榜上的主角。根據ESPN統計，總冠軍賽史上最大逆轉分差榜首，已由2025-26年賽季尼克逆轉馬刺29分取代；第2名是2007-08年賽季塞爾蒂克逆轉湖人24分；第3名是1994-95年賽季火箭逆轉魔術20分；第4名是2010-11年賽季獨行俠逆轉熱火15分；第5名同樣來自本季總冠軍賽，尼克曾逆轉馬刺14分。

對馬刺而言，這場G4幾乎是從天堂跌落谷底。球隊一度靠著攻守節奏掌控比賽，看似有機會將系列賽扳成2比2平手，但末節崩盤讓尼克抓住機會完成歷史級反撲。從29分領先到1分落敗，這不只是單場比賽的失守，也可能成為整個系列賽心理層面的巨大轉折。

尼克則在完成史詩逆轉後取得3比1聽牌優勢，距離總冠軍只剩最後一步。對馬刺來說，接下來第5戰已經沒有退路，他們必須迅速從這場歷史級崩盤中恢復，否則這場29分大逆轉，恐怕會成為球隊本季最痛、也最難被抹去的記憶。