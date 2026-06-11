NBA／泰勒絲觀戰激動吶喊！美球評忘關麥吐槽：不是真正尼克迷、走開

NBA總冠軍賽G4今天（11）日於紐約尼克隊主場麥迪遜廣場花園進行，尼克在下半場克服29分落後，並靠著阿努諾比（OG Anunoby）的驚天補籃，以107比106完成NBA總冠軍賽史上最大分差逆轉勝。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今天也現身場邊席觀戰，看起來相當投入在比賽中，不過卻遭美國轉播單位主播無情吐槽「他才不是尼克迷，快走開啦」。

身穿印有橘色傳奇歌手名字「Stevie Knicks（Nicks與尼克隊Knicks唸法相同）」字樣的藍色短袖T，和好萊塢巨星班史提勒（Ben Stiller）坐在麥迪遜花園廣場場邊席。此外，同行的還有格萊美天團Haim樂團三姐妹，她們同樣穿上有關尼克諧音梗的T恤，上頭印有「Knickole Kidman（妮可基嫚）」、「Knickleback（五分錢合唱團）」等字樣。

在尼克完成史詩級大逆轉、泰勒絲離場時，也舉起加油毛巾瘋狂甩動揮舞，興奮地直接跳起舞狂歡。不過，社群平台X上正瘋傳一段「放送事故」。當時負責尼克隊電台廣播的女主播兼球評麥克納特（Monica McNutt）率先注意到泰勒絲坐在場邊，隨後主播穆雷（Tyler Murray）拿起手機拍照確認，但此時兩人的麥克風都沒有關閉，對話內容就這樣同步直播。

麥克納特說：「綁著馬尾、穿藍色T恤的那個。對，就是她。」至此還沒有任何問題，但他卻補上一句：「他才不是尼克迷咧，快走開啦！（She’s not a Knicks fan. Get out of here, girl.）」

而在幾周前的東區冠軍賽，泰勒絲才與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）一同在對方的家鄉克里夫蘭觀看騎士交手尼克的比賽，當天泰勒絲並未流露出太明顯的喜好。不過，其實早在2014年，他接受《時代雜誌》訪問時，就曾公開表達支持尼克：「我愛尼克隊，因為史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）真的很酷。而且我12、13歲時，就曾在尼克的中場兒童才藝比賽中表演過。從那之後，MSG和尼克在我心裡就一直有種閃閃發光的魔幻濾鏡。」

X影片下方也有不少外國網友貼出泰勒絲現身尼克主場觀戰的照片，打臉球評指稱泰勒絲不是真球迷的說法。此外，美國媒體《TMZ》和《紐約郵報》更指出，泰勒斯與凱爾西今年7月舉辦婚禮的地點正是尼克隊主場麥迪遜花園廣場。