NBA／「上帝的右手」締造經典一擊 哈特感謝阿努諾比讓他免當戰犯

NBA總冠軍賽G4，紐約尼克完成史詩級29分大逆轉，其中最關鍵的瞬間來自阿努諾比（OG Anunoby）終場前1.2秒的補籃準絕殺，幫助尼克以107比106氣走聖安東尼奧馬刺，取得系列賽3比1聽牌優勢，賽後無論尼克隊友、教練都對這記足以載入史冊的的致勝一擊讚不絕口。

比賽最後5.7秒，尼克在落後1分情況下喊出暫停部署最後一擊。當時哈特（Josh Hart）還在為自己先前防守失誤感到懊惱，因為正是那次漏人，讓馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）兩罰命中，把比分改寫成106比105。

賽後坦言哈特坦言：「當時我只能坐在那裡，希望有人能挺身而出完成關鍵一擊。」暫停後，阿努諾比負責發邊線球，布朗森（Jalen Brunson）在中線附近接球後，頂著年度最佳防守球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的干擾，三分拔起來出手，球彈框而出之際，阿努諾比早已從發球位置衝向禁區伺機而動。

就在剩下約2秒時，阿努諾比從人群中殺出，搶在馬刺球員哈波（Dylan Harper）與瓦塞爾（Devin Vassell）之前跳起來，用右手指尖將球點回籃框，完成致勝補籃。

「我只是往籃框衝，想試著補灌或搶進攻籃板，球飛得比我預期還高，所以沒辦法直接灌籃，只能試著輕輕把球點進去。」阿努諾比說。

尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）更形容「那根本是『上帝的右手』」。而對哈特而言，這記補籃更像是救贖，他說「我一定要特別感謝OG，真的。他救了我、這一場比賽，是他讓我不用背負一輩子的遺憾。」

尼克隊主帥布朗（Mike Brown）賽後直言：「我不是土生土長的紐約人，也許媒體比我更清楚，但那很可能是紐約籃球史上最經典的一球，真的太不可思議了。」