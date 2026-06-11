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NBA／聽牌後尼克球迷更失控！賽後竟朝溫班亞瑪丟東西

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克球迷瘋狂行為備受討論。 法新社
尼克球迷瘋狂行為備受討論。 法新社

尼克今天克服29分落後逆轉馬刺率先聽牌，距離捧起冠軍金盃僅差一勝，但尼克球迷卻再次出現脫序行為，當賽後馬刺球員準備走進酒店時，有數名球迷朝馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投擲物品，所幸「斑馬」並未因此受傷。

第四場比賽結束後，溫班亞瑪與隊友搭乘球隊巴士返回下榻的酒店，影片中可以看到數名馬刺球員依序走入室內，但當溫班亞瑪本人現身時，在場等候的尼克球迷卻忽然朝他丟東西，溫班亞瑪立刻轉身察看，隨後在保全人員的護送下進入酒店。

自總冠軍賽開打後尼克球迷就屢屢躍上新聞版面，包含暴力鬥毆與破壞公物等行為，在第三場比賽尼克輸球後情況越演越烈，據了解警方一共拘留了21名尼克粉絲，其中有8人遭正式起訴，另有5名員警在衝突中受傷。

此外在紐約市內更傳出尼克球迷攻擊馬刺球迷的狀況，包含溫班亞瑪在內等多位球員都公開譴責暴力行為，溫班亞瑪先前曾說：「不要忘記這只是一場比賽，我們只是在場上打球，我贊同球迷展現熱情，但這樣的行為是不可接受的。」

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