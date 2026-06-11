NBA／巴克利痛批馬刺「史上最愚蠢」 福克斯解釋上籃選擇：以為能跑贏阿努諾比

聖安東尼奧馬刺在總冠軍賽第4戰寫下難堪紀錄，曾一度握有29分領先優勢，最終卻遭紐約尼克逆轉，以106比107吞敗，系列賽陷入1比3絕境。賽後NBA傳奇球星、知名球評巴克利（Charles Barkley）更直言馬刺是「文明史上最愚蠢的籃球隊」，而成為眾矢之的的後衛福克斯（De'Aaron Fox）則親自說明最後關鍵上籃的決策原因。

這場比賽前半段幾乎完全由馬刺掌控，球隊一度取得71比42領先，甚至在第四節剩下約9分半鐘時領先20分，眼看有機會把系列賽扳成2比2平手。不過其實第三節情勢就已經發生轉變，尼克打出26比14的攻勢追分，第四節尾聲雙方大多維持僅1分差距，在剩下14秒106比105領先的馬刺成功完成防守，福克斯搶下球權後推進到前場，在1打2情況下不選擇等待對手犯規，而是直接發動快攻上籃，卻遭阿努諾比（OG Anunoby）追身封阻，尼克隨後掌握最後一波進攻機會，阿努諾比在終場前1秒多補籃成功，以1分差驚險奪下勝利，締造NBA總冠軍賽史上最大逆轉勝紀錄。

巴克利在賽後節目中毫不留情地開砲：「別跟我說這是什麼偉大逆轉，我們看到的是文明史上最愚蠢的籃球隊。他們領先25分後還連續投了8顆三分球，這是我看過最糟糕的比賽管理。當你浪費29分領先，對手當然打得很好，但你自己也必須幫忙把勝利送出去，而馬刺真的做到了。」

福克斯快攻上籃的決定，巴克利表示不能理解：「他那球根本不需要出手，他們只要控制球權、等對方犯規就好，完全沒有必要去進攻籃框。」

「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也認同巴克利的看法。他說：「恭喜尼克完成逆轉，但我同意巴克利說的。馬刺打得很糟糕，他們因為領先而變得鬆懈，甚至可能已經開始想著回到聖安東尼奧打下一場比賽，他們沒有展現冠軍球隊該有的成熟度。」

面對鋪天蓋地的批評，福克斯賽後也解釋自己的選擇，當下的想法是直接把領先擴大到3分：「我以為能跑贏阿努諾比，當時是想要上籃把分差拉開到3分，這樣他們下一波就必須投三分球。」福克斯表示，當時出現了不錯的上籃機會，只是OG最後完成了一次很棒的阻攻。

福克斯在少打多、馬刺隊友幾乎還沒回到前場的情況下就出手，進攻選擇固然有討論空間，不過，馬刺團隊今天錯失3個罰球全部都來自溫班亞瑪（Victor Wembanyama），而且在第四節剩下1分47秒時，「斑馬」更是兩罰皆不中，姑且不預設兩罰都命中，如果今天兩罰中一，讓馬刺在讀秒階段領先2分而不是1分，福克斯的出手選擇或許會有所不同。

溫班亞瑪今天25投9中，三分球8投僅2中，拿下24分13籃板；福克斯16投6中，其中投進4記三分球，攻下18分5籃板7助攻。