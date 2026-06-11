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NBA／總冠軍賽G4場外爆騷亂 紐約警方逮捕數名失控球迷

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
NBA總冠軍賽G4在麥迪遜花園廣場附近出現騷亂，數名球迷遭到警方逮捕。 法新社
NBA總冠軍賽G4在麥迪遜花園廣場附近出現騷亂，數名球迷遭到警方逮捕。 法新社

美國職籃NBA總冠軍賽第4戰今晚登場，紐約尼克在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，警方在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）附近逮捕數名行為失控的球迷。

法新社報導，執法人員也動用閃光彈，試圖驅散觀賽人群，今晚至少有4人遭拘留。

事發地點在曼哈頓（Manhattan）中城，距離舉辦NBA總冠軍賽的知名體育館僅幾個街區之遙。當局已在這座場館周邊部署大批警力，以維持秩序。

為防止騷亂，當局稍早已禁止在場館外圍舉辦觀賽活動。

在8日的第3戰期間，警方共逮捕21人，其中8人被起訴，其餘遭罰款，並有4名警察受傷。

當時有馬刺球迷在街頭遭到攻擊，馬刺當家球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）痛斥這類事件「令人難以接受」。

尼克今晚上演驚天大逆轉戲碼，從一度最多29分落後逆襲，終場以107比106擊敗馬刺，在7戰4勝制的總冠軍賽取得3比1聽牌優勢。

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