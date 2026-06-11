NBA／遭尼克大逆轉陷絕境 溫班亞瑪坦言輸球「非常痛苦」

馬刺在總冠軍賽第四戰搞丟上半場29分領先優勢，在讀秒階段因尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）關鍵補籃，106：107逆轉落敗，系列賽陷入1：3落後，當家球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後更直言今天輸球「非常痛苦」。

溫班亞瑪今天攻下全隊最高的24分，外帶13籃板與3記火鍋，卻無法幫助球隊守住領先，他說：「這件事當然很痛苦，我們付出了這麼多努力，卻把優勢拱手讓人，這真的很難受。」

讀秒階段馬刺仍以106：105領先，儘管成功守住布朗森（Jalen Brunson）的三分出手，卻讓阿努諾比在僅剩1.2秒時完成逆轉補籃，溫班亞瑪說：「當時我正在干擾布朗森的投籃，轉身之後已經看到他在籃下完成補籃了。」

馬刺在今天輸球後讓尼克取得3:1聽牌，總冠軍賽史上僅有2015-2016年的騎士曾在1比3落後情形下逆轉奪冠，溫班亞瑪說：「我腦海中只有兩種想法，糟糕的想法就是選擇放棄，好的想法則是透過這次挫折變得更強。」