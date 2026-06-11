NBA／驚天補籃成就史上最大逆轉秀 阿努諾比：從沒想過放棄
尼克在總冠軍賽第四戰上半場一度落後29分，靠布朗森與阿努諾比下半場聯手反撲，最後由阿努諾比補進準絕殺，取得3比1聽牌。
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尼克在總冠軍賽第四戰上半場一度落後29分，靠布朗森與阿努諾比下半場聯手反撲，最後由阿努諾比補進準絕殺，取得3比1聽牌。
尼克隊今天在總冠軍賽第四戰上半場一度落後到29分的情況下，靠著下半場布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）攜手攻下39分，其中包括倒數1.2秒阿努諾比的準絕殺補籃，完成冠軍賽史上最大逆轉秀，賽後阿努諾比也直言，始終相信球隊會有逆轉的可能性。
尼克在前一場比賽於主場遭到馬刺隊扳回一城後，今天上半場又遭到「黑衫軍」的外線砲火轟炸，上半場就讓馬刺投進14記三分球，並一度落後到29分。
眼看著馬刺準備將系列賽扳平，下半場尼克卻展開戲劇化反撲，不僅主控布朗森在第四節關鍵時刻連連取分，阿努諾比也不斷衝擊籃框，包括在尼克最後一波進攻中，布朗森在球隊1分落後的情況下於三分線外出手，球彈框而出，阿努諾比卻從三分線外一路衝入禁區將球補進，幫助尼克以1分差距帶走勝利，冠軍賽也取得3：1聽牌優勢。
談到在比賽最後1.2秒的致勝補籃，阿努諾比說：「我們全隊一直沒有放棄，大家都展現了韌性，我們始終相信自己，因為我們過去也完成過逆轉。當我們把球權交給布朗森後，他獲得一次不錯的出手空間，球出手後，我立即就衝入籃下衝搶，我只想著要衝著球去。」
根據統計數據，阿努諾比與布朗森在下半場合力攻下39分，比起馬刺團隊的30分甚至多出9分，談到這樣的戲劇化結果，他說：「他們在開局打出了高潮，但我們心裡都很清楚，遲早會迎來反擊的一刻，所以我們始終沒有慌亂，咬牙苦撐，不斷前進。」
而尼克總教練布朗（Mike Brown）也說：「今天早上我約談了他，我告訴OG，你如此高大、強壯又充滿運動天賦，今晚必須在進攻籃板上展現怪獸級別的表現，我真不知道尼克隊史上是否有比今天更重要的時刻。」
尼克上半場最多落後29分，但下半場靠布朗森持續取分、阿努諾比強攻籃框追近比分，最後在倒數1.2秒由阿努諾比補進致勝球，以1分之差逆轉馬刺。 阿努諾比表示全隊始終沒有放棄，也相信曾有逆轉經驗的自己能再度翻盤。他說布朗森出手後，他第一時間衝進禁區搶籃板，只是單純想著要衝向球。 尼克靠這場史詩級逆轉取得3比1聽牌優勢，距離冠軍只差一步。布朗森與阿努諾比下半場合砍39分，也讓球隊士氣大振，證明他們在逆境中仍能反擊。
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尼克上半場最多落後29分，但下半場靠布朗森持續取分、阿努諾比強攻籃框追近比分，最後在倒數1.2秒由阿努諾比補進致勝球，以1分之差逆轉馬刺。
阿努諾比表示全隊始終沒有放棄，也相信曾有逆轉經驗的自己能再度翻盤。他說布朗森出手後，他第一時間衝進禁區搶籃板，只是單純想著要衝向球。
尼克靠這場史詩級逆轉取得3比1聽牌優勢，距離冠軍只差一步。布朗森與阿努諾比下半場合砍39分，也讓球隊士氣大振，證明他們在逆境中仍能反擊。
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