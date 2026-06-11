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NBA／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
最多落後29分的尼克，卻在比賽最後1.2秒阿努諾比（OG Anunoby）準絕殺補籃氣走馬刺，系列賽率先聽牌。 路透通訊社
最多落後29分的尼克，卻在比賽最後1.2秒阿努諾比（OG Anunoby）準絕殺補籃氣走馬刺，系列賽率先聽牌。 路透通訊社

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馬刺上半場三分火力全開取得大幅領先，但尼克下半場逐步追分，最後靠阿努諾比1.2秒補籃逆轉，以107：106贏球並在系列賽取得3：1聽牌。

NBA總冠軍賽第四戰今天繼續在尼克隊主場麥迪遜花園廣場舉行，上半場馬刺隊火力全開狂掃14記三分球，並一度取得高達29分領先優勢，但下半場尼克卻展開猛烈反撲，並在比賽最後1.2秒阿努諾比（OG Anunoby）準絕殺補籃，最終尼克就以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。

馬刺與尼克在總冠軍賽前三戰打完，都由客場球隊取勝，其中馬刺在第三戰靠著溫班亞瑪狂飆32分擊敗尼克扳回一城，甚至導致紐約球迷在賽後出現對馬刺球迷的暴力行為，讓紐約市警局在今天祭出禁聚令，引發尼克球團與球迷的反彈。

不過馬刺今天上半場又潑了紐約客一盆冷水，首節馬刺就展現驚人進攻火力，單節投進6記三分球拿下41分，其中瓦賽爾、溫班亞瑪首節就都有雙位數得分表現，第二節福克斯、哈波更是接續開火，讓尼克在該節中段一度取得29分領先，上班場打完也靠著投進14記三分球，取得27分領先。

但今年季後賽展現極佳韌性的尼克，在第三節又展開猛烈反撲，趁著馬刺進攻手感降溫，尼克在該節中段打出一波13：0的反擊，讓雙方一度回到16分差距，儘管今天手感火燙的哈波隨即挺身止血，但尼克仍是靠著單節26：14的攻勢，第三節打完追到僅剩15分差距。

第四節尼克持續反撲，尤其是唐斯（Karl-Anthony Towns）先是投進高難度後仰三分球，又隨即單打溫班亞瑪得分，助尼克在首節後再度追到個位數分差，加上阿努諾比（OG Anunoby）在倒數4分34秒再度命中三分球，尼克追到僅剩4分差距。

比賽最後階段，尼克一哥布朗森投進三分球後，又在籃下拋投命中，助尼克在比賽最後1分22秒超前比數，儘管馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）在倒數30秒兩罰俱中再要回領先，但尼克最後一波進攻布朗森大號三分球出手不進，阿努諾比卻在倒數1.2秒補進準絕殺，反觀馬刺卻以失誤收場，最終尼克就以1分差距險勝，冠軍賽取得3：1聽牌優勢。尼克今天以布朗森36分最佳，阿努諾比則有33分進帳，至於馬刺則以溫班亞瑪24分最多。

精華 FAQ

  • 馬刺上半場外線手感火燙，首節就投進6記三分拿下41分，整體合計狂掃14記三分球，最多曾領先到29分，幾乎掌控比賽節奏。

  • 尼克第三節先打出13比0攻勢縮小差距，第四節再靠唐斯高難度投籃與阿努諾比三分追近，最後由布朗森連續得分完成反超。

  • 比賽最後1.2秒，阿努諾比在籃下補進關鍵球完成準絕殺，尼克以107比106險勝馬刺，系列賽取得3比1領先，距離奪冠只差一勝。

2026世足賽倒數

馬刺 尼克 溫班亞瑪 NBA季後賽

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