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NBA／拒向喬丹、布萊恩認輸 詹姆斯談GOAT：不會選擇任何人超越我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯直言不諱自己就是GOAT。 美聯社
詹姆斯直言不諱自己就是GOAT。 美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯在受訪時重申對GOAT地位的自信，認為若球隊手握狀元籤，很難不選他，同時也談到每代巨星都有自我認同，並透露是否續戰將取決於對籃球的熱愛。

隨著職業生涯步入尾聲，詹姆斯（LeBron James）在歷史最佳（GOAT）的辯論中，再次展現了捨我其誰的王者霸氣，日前他在接受《時代》雜誌專訪時，面對這項圍繞他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）等人多年的經典命題，他直言不諱地表示，「我不會選擇任何人超越我，這毫無疑問。」

在這場永無止境的「GOAT」論戰中，詹姆斯大方坦言，每位聯盟的歷史巨星心中肯定都會認為自己是史上最佳，他點名了幾位不同時代的傳奇，「我想喬丹會這麼說，布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）也是，甚至包括張伯倫（Wilt Chamberlain）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。我們任何一個人都渴望站在頂峰，不會輕易認輸。」

不過，談到誰才是那個「唯一」，詹姆斯隨即展現出無與倫比的自信，他笑著說：「但如果今天有一位總經理，站在底線上看著我們所有人，手裡握著狀元籤，那真的很難不選我。」

然而，當被問及自己與喬丹誰更具社會影響力時，詹姆斯則展現了少有的圓融。他認為每個時代的球迷都有其情感依歸，在喬丹時代長大的人自然崇拜喬丹，但在詹姆斯時代成長的球迷也未必會動搖。詹姆斯強調，自己從不盲目追隨別人的腳步，「我的旅程就是我的旅程，我清楚自己為籃球、為社會激勵與影響力帶來了什麼。」

不過詹姆斯的傳奇篇章，最快可能在今年夏天畫下句點，即將成為完全自由球員的他，正面臨退役或續戰第24個賽季的十字路口。對此詹姆斯重申，一切取決於心態，當哪天他不再願意提早5小時進球場備戰、不再熱愛訓練，那就是他該離開的時候，「因為我絕不會去欺騙我深愛的籃球。」

精華 FAQ

  • 他直言自己不會選任何人超越他，認為這毫無疑問，並強調若有總經理拿著狀元籤在底線挑人，真的很難不選他，展現強烈自信。

  • 詹姆斯點名喬丹、布萊恩、魔術強森、柏德、歐尼爾、張伯倫與賈霸，表示每位傳奇都渴望站上頂峰，也不會輕易承認自己不如別人。

  • 他表示是否繼續打球取決於心態，若哪天不再願意提早進場備戰，也不再熱愛訓練，就代表該離開，他不想欺騙自己深愛的籃球。

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