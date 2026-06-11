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NBA／文班亞馬領軍扳回一城 總冠軍賽G3收視寫後喬丹時代新高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
總冠軍賽G3在全美引爆觀賽狂潮。 法新社
總冠軍賽G3在全美引爆觀賽狂潮。 法新社

2026年NBA總冠軍賽上演命運般的宿敵對決，由馬刺與尼克重溫1999年的爭冠經典戲碼，日前在紐約舉行的關鍵第三戰，馬刺憑藉溫班亞瑪（Victor Wembanyama）隻手遮天狂飆32分，率隊以115：111險勝，不僅在系列賽扳回一城，更在全美引爆觀賽狂潮。

根據尼爾森最新收視數據顯示，這場「紐聖大戰」平均吸引高達2380萬人觀看，決勝第四節更一度飆出2630萬人的最高峰，這不僅創下全美自今年超級盃之後的最高電視收視紀錄，更一舉刷新自1998年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）最後一舞以來，近28年來最萬眾矚目的總冠軍賽第三戰。

相較於去年雷霆與溜馬的冠軍賽觀賽氣氛冷清，今年在傳統豪門尼克與超級新星溫班亞瑪的雙重加持下，總冠軍賽前三戰平均收視人口達1910萬人，收視率暴漲114%，寫下自2003年轉播權易主以來的歷史次高。 

2026世足賽倒數

喬丹 NBA 溫班亞瑪 NBA季後賽

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