NBA／紐約警局G4下達禁聚令 尼克怒轟市長：扼殺球迷權利

AI摘要 文章摘要整理： 尼克久違闖進總冠軍賽引爆紐約熱潮，但G4前警方突襲式禁聚令與嚴格管制，引發球團、市府及球迷對安全與慶祝權利的激烈爭執。

暌違27年再度迎來NBA總冠軍賽的尼克，今年季後賽掀起紐約狂熱， 在總冠軍賽第三戰就有上萬瘋狂球迷擠爆麥迪遜花園廣場（MSG）周邊，但也爆發多起暴力事件，而這份城市的狂歡也將在第四戰戛然而止，紐約市警局突襲式宣布「戶外禁聚令」，甚至引發尼克球團與市府間的激烈爭辯，讓總冠軍賽場外的煙硝味比場內更濃。

隨著馬刺與尼克的戰局進入白熱化，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）與警方在第三戰時以總統川普到場及安全防範為由，對MSG周邊實施大規模交通管制，嚴禁球迷自發性聚集。雖然市府一度妥協發放千人觀賽派對許可，但因安全限制過於嚴苛，尼克老闆多蘭（James Dolan）在第四戰開打前數小時憤而取消活動，至於酒吧與餐廳雖然能繼續營業，但必須遵守嚴格的「客容量限制」。

此舉也讓多蘭公開砲轟市府與警政首長缺乏大型賽事管理經驗，將體育聖地變成了「警察國家」，扼殺球迷慶祝的權利，「我認為他們對自己的警隊缺乏信心，市長辦公室和警察局長也缺乏經驗，他們以前從未處理過類似的事件。」

警方大動作管制並非無因，第三戰尼克吞敗後，場外爆發零星衝突，導致21人被捕，甚至有馬刺球迷遭圍毆撕扯球衣，此舉也讓市府內部陷入兩難。哥倫比亞大學法學教授費根（Jeffrey Fagan）指出，紐約警方對群眾運動向來高度敏感，市長正陷入球迷激情與政治風險的鋼索權衡。

但相較於1994年紐約遊騎兵隊奪下史丹利盃時，警方只是提前清除球場周邊的潛在投擲物，包括金屬垃圾桶或碎片，如今MSG外的禁聚令，無疑讓渴望見證歷史的紐約球迷心中潑了一盆冷水。