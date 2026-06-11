NBA／總冠軍G3溫班亞馬推頭惹議 川普力挺尼克批裁判
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NBA總冠軍賽第3戰，馬刺球星溫班亞馬猛推尼克主將布朗森的頭部，但裁判當下沒有吹哨，引發球迷不滿。美國總統川普今天告訴「紐約郵報」，裁判當時的「判決非常糟糕」。
NBA總冠軍賽第3戰於當地時間8日舉行，川普回到家鄉紐約市的尼克主場麥迪遜花園廣場（MadisonSquare Garden）現場觀賽，成為首位出席NBA總冠軍賽的現任總統，當時他眼睜睜看著聖安東尼奧馬刺終場以115比111擊敗尼克。
本場比賽最令人印象深刻的其中一幕是，布朗森（Jalen Brunson）試圖為隊友掩護時，溫班亞馬（Victor Wembanyama）猛推他的頭部。
事發當時，NBA裁判並沒有吹判，事後聯盟高層坦承漏判，但沒有追加處分將溫班亞馬的動作升級為惡意犯規。
川普接受「紐約郵報」（New York Post）電話訪問時指出：「就我個人而言，我認為那是非常糟糕的判決。絕對是非常糟糕的判決，不過我不是裁判。」
這次是尼克自1999年以來首度打進總決賽，即將與馬刺展開總冠軍賽第4戰，而川普在從政前經常出現在麥迪遜花園廣場的名人席位。
川普在第4戰前表示：「你看，他們其實勢均力敵，對吧？都是很強的球隊。我得說，布朗森是一名出色的球員。」
他還說：「如果你在紐約長大，你會是尼克球迷。」
比賽中，布朗森替隊友掩護時，溫班亞馬直接猛推他的頭部，但裁判當下沒有吹哨，成為全場最受關注的爭議鏡頭。 NBA裁判高層事後坦承這是一記漏判，但聯盟沒有把溫班亞馬的動作升級為惡意犯規，也未追加其他處分。 川普在現場觀戰後接受訪問，直言裁判的判決非常糟糕；他也稱讚布朗森是出色球員，並表示紐約人通常會支持尼克。
精華 FAQ
比賽中，布朗森替隊友掩護時，溫班亞馬直接猛推他的頭部，但裁判當下沒有吹哨，成為全場最受關注的爭議鏡頭。
NBA裁判高層事後坦承這是一記漏判，但聯盟沒有把溫班亞馬的動作升級為惡意犯規，也未追加其他處分。
川普在現場觀戰後接受訪問，直言裁判的判決非常糟糕；他也稱讚布朗森是出色球員，並表示紐約人通常會支持尼克。
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