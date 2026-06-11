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NBA／詹姆斯時代雜誌專訪 自認是史上最偉大球員

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
洛杉磯湖人球星詹姆斯。 法新社
洛杉磯湖人球星詹姆斯。 法新社

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯在時代雜誌專訪中自認是NBA史上最偉大球員，並回顧自身成就，同時表示是否續戰將取決於對籃球的熱愛。

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯近日接受「時代雜誌」（Time）專訪時表示，他相信自己是「史上最偉大球員」（Greatest of All Time，GOAT）。

路透社報導，詹姆斯（LeBron James）現年41歲，剛結束他創紀錄的生涯第23個NBA賽季，他本季在湖人場均20.9分、7.2次助攻、外加6.1顆籃板，即將成為自由球員。

詹姆斯生涯總出賽場次高居歷史前茅，也是聯盟總得分王，生涯22次入選全明星賽，4度榮獲年度最有價值球員（MVP），奪下4座總冠軍。

根據「時代雜誌」8日刊登的人物專訪，詹姆斯被問及誰是NBA「史上最偉大球員」這個老問題時，直言自己就是答案。他表示：「我不會把任何人排在我的前面。毫無疑問。」

不過，詹姆斯也承認NBA歷史上存在多位偉大球員，包括名人堂球星喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、「魔術」強森（Earvin "Magic"Johnson）、柏德（Larry Bird）及歐尼爾（ShaquilleO'Neal）等人。

詹姆斯也在接受專訪時，談及自己下球季會否續戰或退休一事。他指出：「這取決於心態。心之所向，身之所往。」

他提及：「當我不再熱愛在比賽日提前5小時進場準備，不再熱愛提早兩個半小時抵達練球，那我就知道該收手了。因為屆時我已開始欺騙這項運動。」

精華 FAQ

  • 他毫不迴避地表示自己就是答案，認為不會把任何人排在自己前面，並以「毫無疑問」強調對史上最偉大球員的自信立場。

  • 他本季在湖人場均20.9分、7.2助攻與6.1籃板；生涯則有22次全明星、4座MVP、4座總冠軍，且是聯盟總得分王。

  • 他表示退休與否取決於心態與熱情，若不再喜歡比賽日提前進場、提前訓練的準備過程，就代表自己已開始欺騙這項運動。

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