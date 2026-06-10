NBA／美記者看好湖人留住詹姆斯 直言續留機率「超過五成」

傳奇球星詹姆斯（LeBron James）休賽季去向備受關注，無論是續留湖人、重回老東家騎士或轉戰勇士都是可能選項，不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，自己看好湖人最終能留住詹姆斯，更點出續留機率「51％ 」。

溫德霍斯特認為，湖人依舊是最有機會留住詹姆斯的球隊，他說：「我目前仍認為是湖人，我給湖人51％的機率，假設湖人沒有成功，那我會特別關注勇士。」溫德霍斯特點出勇士的優勢為球星柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）與詹姆斯的好交情。

溫德霍斯特補充道：「我知道大家都很想看詹姆斯重回騎士的劇本，騎士也確實需要提升外圍防守，不過加盟騎士代表他可能得接受300萬美元左右的薪資，在他親口說出願意接受這種價碼前，我不會相信這種事。」

儘管已經高齡41歲，但詹姆斯本季例行賽場均仍可攻下20.9分、6.1籃板與7.2助攻，季後賽更幫助湖人在沒有唐西奇（Luka Doncic）的情況下闖進第二輪，證明他身手依舊，他生涯第24個球季會穿上哪隊球衣仍備受關注。