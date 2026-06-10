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NBA／與甜瓜恩怨和解！ 林書豪登上安東尼節目重談往事

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪透露自己已接受安東尼邀請，上節目對談過去往事。截圖自林書豪粉絲團
林書豪透露自己已接受安東尼邀請，上節目對談過去往事。截圖自林書豪粉絲團

前NBA台灣球星林書豪近期擔任總冠軍賽《ESPN》球評，也重回尼克主場麥迪遜花園廣場，更收到前隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）節目邀請，一同在節目上回憶往事，林書豪也在社群中分享自己與安東尼私下進行了很好的談話。

林書豪在2011-2012賽季效力尼克期間，把握主力球員受傷期間打出「林來瘋」七連勝傳奇，不過也傳出當時他與尼克當家球星安東尼的不合傳聞，在後續他以三年2500萬美元合約轉戰火箭時，安東尼也曾公開表達不滿，使外界猜測兩人之間恐有嫌隙。

前尼克隊台灣球星林書豪在總冠軍賽擔任球評。 法新社
前尼克隊台灣球星林書豪在總冠軍賽擔任球評。 法新社

林書豪在節目中說道：「這是近期才發生的事，因為尼克這次季後賽的表現，我終於有機會與安東尼好好聊聊了，我們談了很多過去的事，私底下也非常坦誠的把話講開了。」

林書豪也談起當初離開尼克的原因：「很多人認為我是自願離開，或者覺得我是為了錢才離開，但我心裡一直想留在尼克，就算薪水少很多我也願意，因為我的心始終都在這裡。」

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NBA季後賽 尼克 林書豪 安東尼

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