NBA／溫班亞瑪推布朗森不會被罰！ 聯盟承認誤判但不追加惡意犯規

馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天在總冠軍賽第三戰對尼克球星布朗森（Jalen Brunson）大動作推人引發熱議，儘管聯盟已承認當時出現誤判情形，但今天聯盟宣布將不會對溫班亞瑪追加惡意犯規。

在昨日比賽首節剩4分多鐘時，布朗森對溫班亞瑪設立掩護，不過溫班亞瑪卻用力朝布朗森頭部一推，讓對方直接倒地，當下引發小規模衝突，但裁判並未針對溫班亞瑪的動作做出犯規吹判，後續比賽便持續進行。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟對於溫班亞瑪昨日的推人動作將不會追加惡意犯規，溫班亞瑪的惡意犯規點數仍維持在2點，來自先前他對灰狼前鋒里德（Naz Reid）出肘動作，當時被判處二級惡意犯規，一旦溫班亞瑪累積4點將面臨禁賽一場處分。

比賽當下溫班亞瑪的動作未被吹犯規立即引發網友熱議，NBA裁判工會主席麥卡琴（Monty McCutchen）也在節目中坦承裁判有漏判的情形，認為溫班亞瑪的行為確實該被判為犯規。