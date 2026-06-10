快訊

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

獨／陷代刀風波…中榮神經外科住院業務遭停3個月 2醫師傳被求償1.8億

金融時報專訪談鄭習會、國防預算 鄭麗文：國民黨是美非常重要夥伴

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪推布朗森不會被罰！ 聯盟承認誤判但不追加惡意犯規

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺球星溫班亞瑪昨天將布朗森推倒在地。 法新社
馬刺球星溫班亞瑪昨天將布朗森推倒在地。 法新社

馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天在總冠軍賽第三戰對尼克球星布朗森（Jalen Brunson）大動作推人引發熱議，儘管聯盟已承認當時出現誤判情形，但今天聯盟宣布將不會對溫班亞瑪追加惡意犯規。

在昨日比賽首節剩4分多鐘時，布朗森對溫班亞瑪設立掩護，不過溫班亞瑪卻用力朝布朗森頭部一推，讓對方直接倒地，當下引發小規模衝突，但裁判並未針對溫班亞瑪的動作做出犯規吹判，後續比賽便持續進行。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟對於溫班亞瑪昨日的推人動作將不會追加惡意犯規，溫班亞瑪的惡意犯規點數仍維持在2點，來自先前他對灰狼前鋒里德（Naz Reid）出肘動作，當時被判處二級惡意犯規，一旦溫班亞瑪累積4點將面臨禁賽一場處分。

比賽當下溫班亞瑪的動作未被吹犯規立即引發網友熱議，NBA裁判工會主席麥卡琴（Monty McCutchen）也在節目中坦承裁判有漏判的情形，認為溫班亞瑪的行為確實該被判為犯規。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 馬刺 尼克 溫班亞瑪 布朗森

相關新聞

NBA／溫班亞瑪推布朗森不會被罰！ 聯盟承認誤判但不追加惡意犯規

NBA聯盟承認馬刺球星溫班亞瑪在總冠軍賽中對尼克球星布朗森的推人動作誤判，但決定不追加惡意犯規。溫班亞瑪的惡意犯規點數維持在2點，來自先前對灰狼的犯規。裁判承認漏判，並認為該行為應被判為犯規。

NBA／唐斯決勝節神隱 尼克總教練盼加入進攻

尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）總冠軍賽連3場都在第四節進攻「神隱」，決勝節得分都掛蛋，不同的是前兩戰尼克都打下客場勝利，昨天回到主場卻以111：115吞敗，中斷季後賽13連勝，尼克總教練布朗（Mike Brown）今天球隊練習時就說，讓唐斯加入進攻行列「極度重要」。

世足賽／41歲C羅迎本土謝幕戰？ 葡萄牙主帥：他心中只有世足賽

2026年世足賽開踢在即，葡萄牙國家隊即將迎來對陣奈及利亞的最後一場本土熱身賽，外界紛紛猜測這是否會是41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）在祖國土地上的國家隊「最後一舞」，不過葡萄牙主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）在受訪時直言，這位國家隊隊長目前根本沒有心思去思考退役或告別的議題，眼中只有即將到來的世足賽。

NBA／尼克球迷失控攻擊馬刺球迷 斑馬、唐斯同聲譴責

馬刺隊昨天在紐約終結尼克隊季後賽13連勝，以115：111在總冠軍賽開胡，但賽後場外卻失控，出現尼克球迷攻擊馬刺球迷的狀況，讓馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、布魯克林長大的夏帕尼（Julian Champagnie）和來自紐澤西的哈波（Dylan Harper），還有尼克的唐斯（Karl-Anthony）都譴責暴力行為，希望球迷保持理性，互相尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。