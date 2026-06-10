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NBA／總冠軍賽票價劇烈震盪 G4門票3天內暴跌70%

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
隨著紐約尼克在第3戰落敗，第4戰最低入場門票價格也隨之大跌70%。 法新社
隨著紐約尼克在第3戰落敗，第4戰最低入場門票價格也隨之大跌70%。 法新社

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺昨天在客場展現韌性，將7戰4勝制的總冠軍賽戰績扳成1勝2敗，隨著紐約尼克在第3戰落敗，第4戰最低入場門票價格也隨之大跌70%。

路透社報導，尼克正力拚逾半世紀以來首座總冠軍，第4戰最低入場票價一度飆升至約1萬3500美元（約新台幣42萬6840元），截至昨天仍處於8600美元（約新台幣27萬1880元）高檔。

根據票價追蹤服務平台TicketData，到了今天下午，最低票價已跌至4025美元（約新台幣12萬7285元），但仍比今年超級盃（Super Bowl）最低入場費還要昂貴。

在馬刺贏得第3戰後，尼克最快得等到移師客場進行的第5戰才有機會封王。不過，這場賽事的最低票價過去3天也下跌了40%。

假如雙方一路纏鬥至第7戰，屆時預期將有大批紐約球迷前往聖安東尼奧觀賽，這場可能決定冠軍歸屬的封王戰最低票價上漲了38%至5181美元（約新台幣16萬3930元）。

相較之下，2025年超級盃比賽當天的最低入場價為2002美元（約新台幣6萬3365元），今年則為3251美元（約新台幣10萬2897元）。根據TicketData統計，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束以來，超級盃最低票價平均為3914美元（約新台幣12萬3842元）。

總冠軍賽開打前，尼克原被視為居劣勢的一方，但在拿下首戰後，運動博彩公司BetMGM的奪冠賠率出現大幅反轉。在目前以2比1領先、且最多還有兩場主場賽事可打的情況下，尼克以-185賠率穩居奪冠熱門，優於馬刺的+155。

2026世足賽倒數

馬刺 尼克 NBA季後賽

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