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NBA／尼克球迷失控攻擊馬刺球迷 斑馬、唐斯同聲譴責

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

馬刺隊昨天在紐約終結尼克隊季後賽13連勝，以115：111在總冠軍賽開胡，但賽後場外卻失控，出現尼克球迷攻擊馬刺球迷的狀況，讓馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、布魯克林長大的夏帕尼（Julian Champagnie）和來自紐澤西的哈波（Dylan Harper），還有尼克的唐斯（Karl-Anthony）都譴責暴力行為，希望球迷保持理性，互相尊重。

根據《ABC新聞》報導，至少有21位粉絲因街頭暴力行為被捕。

溫班亞瑪強調，不要忘記這是一場比賽，「我贊同熱情，但也要彼此尊重，這樣的行為是不可接受的。」

唐斯也說，比賽是建立在尊重和激情上，「我們希望每個人都彼此尊重，我們希望每個人都能享受籃球最純粹的魅力。沒有比這裡更適合觀賞籃球的地方了，至於身體對抗就留給球場上的每個人。」

布魯克林土生土長的夏帕尼提到，休賽季時，他在曼哈頓不會感受任何威脅，現在兩軍雖在爭奪金盃，但球迷都不該發展到打架、跟蹤回家的層級，「不管是我們贏、他們贏，其實都無關緊要，每個人應該要能來享受比賽，不管他們支持哪一隊。」

馬刺發言人表示，球隊在紐約目前還沒遇到任何安全問題，不過哈波提到，總冠軍賽第3戰是他第一次在紐約感到不自在。

「我可以這樣說，這是我第一次在紐約出場被噓。」哈波提到，和雷霆打西區冠軍賽時也有稍微被噓，和灰狼隊及拓荒者隊交手時就沒那麼嚴將，「但我覺得在紐約，氣氛很敵對，如果不是這種氣氛，感覺肯定不會一樣。」

2026世足賽倒數

馬刺 唐斯 尼克 NBA季後賽

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