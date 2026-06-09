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NBA／柯瑞自信加入史上最強控衛之爭 直言能與魔術強森同層級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞。 路透社
柯瑞。 路透社

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）再度把自己推上籃球史上最大辯論之一的中心，那就是誰才是NBA史上最偉大控球後衛。

近日他在與亞瑞納斯（Gilbert Arenas）對談時，被問到自己在歷史定位中的位置，柯瑞沒有列出一長串名字，而是直接把答案縮小到兩個人。

柯瑞自信表示：「是的，我必須在那個位置。這個討論就是我和魔術強森（Magic Johnson）。」

這番話等於明確表態，在柯瑞心中，若要討論NBA史上最偉大控衛，真正能和他放在同一層級比較的，只有「魔術強森」。

不過，柯瑞即使自信把自己放進史上最佳控衛討論，也沒有忘記向魔術強森的傳奇生涯致敬。他說：「魔術強森的履歷太誇張了。所以我們今天居然能有這樣的討論，這是我從來沒有想過自己會到達的位置。」

魔術強森生涯擁有5座NBA總冠軍、3次年度MVP、3次FMVP、12屆全明星、9次年度最佳第一隊等榮譽，率領洛杉磯湖人在1980年代打出聯盟史上最具統治力的王朝之一。柯瑞把自己與這樣等級的傳奇人物並列，也代表他認為自己的職業生涯已經達到足以改寫歷史定位的高度。

從成就來看，柯瑞確實擁有強而有力的論點。他是4屆總冠軍、2屆年度MVP，也是NBA史上唯一一位全票當選年度MVP的球員，此外還累積11次年度最佳陣容肯定，更是史上第一的三分王。

柯瑞的歷史地位也不只建立在獎盃與個人榮譽上。他用外線投射徹底改變NBA比賽型態，帶動全聯盟進攻革命。如今各隊都把三分球視為主要武器，進攻空間、出手選擇與建隊思維都受到柯瑞影響，這也是他在史上排名討論中最難被取代的價值。

即使已經確立傳奇地位，柯瑞仍持續追逐更高成就。如果他能再拿下第5座總冠軍，無疑會讓自己的歷史排名更進一步，也會讓他與魔術強森的史上最佳控衛之爭更加白熱化。

不過，柯瑞本季並不輕鬆。受到膝傷等傷勢影響，他整季只出賽43場，但在個人第16個NBA賽季仍繳出場均26.6分、4.7助攻的高水準表現，證明即使年齡增長與傷勢干擾，他仍是聯盟最具威脅性的進攻球員之一。

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