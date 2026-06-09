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NBA／不會為了對抗「斑馬」賣掉霍姆葛倫 傳雷霆將圍繞三劍客補強

聯合新聞網／ 綜合外電報導
即使衛冕失利，啟動頂級合約的雷霆三劍客依然是最重要的核心。 路透社
即使衛冕失利，啟動頂級合約的雷霆三劍客依然是最重要的核心。 路透社

雷霆本季挑戰衛冕失利，在西區決賽與馬刺鏖戰7場後遭到淘汰，無緣重返總冠軍賽。不過，儘管外界因霍姆葛倫（Chet Holmgren）在對位溫班亞瑪（Victor Wembanyama）時表現不如預期，開始討論雷霆是否應該調整核心陣容，球團已向聯盟傳達明確訊息：不會動由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫組成的核心班底。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中表示，雷霆目前向外界釋出的訊號非常清楚，就是不會拆掉這套核心陣容。他說：「奧克拉荷馬傳出的訊息是，他們不會動這組核心。你可以選擇不相信，但他們說，他們會原班人馬再來一次。」

雷霆今年未能完成衛冕，尤其在西區決賽面對馬刺時，霍姆葛倫與溫班亞瑪的對位成為系列賽焦點。霍姆葛倫在這輪系列賽中未能展現出外界期待的影響力，也讓他的未來一度成為媒體討論話題。不過，報導指出，外界猜測雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）可能為了更有效對抗馬刺與溫班亞瑪而交易霍姆葛倫，實際上並沒有任何現實基礎。

近期另一個讓討論升溫的原因，是公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能進入交易市場。由於安戴托昆波具備更成熟的身體對抗與禁區衝擊力，理論上可能被視為比霍姆葛倫更能對抗溫班亞瑪的選項，也讓部分人把霍姆葛倫放進假想交易討論中。

然而，從雷霆目前態度來看，他們仍相信現有核心的長期成長空間。霍姆葛倫即將進入5年2億3920萬美元延長合約的第1年，起薪約占薪資上限25%。他本季生涯首次入選年度最佳陣容，在年度最佳防守球員票選中排名第2，代表雷霆仍將他視為攻守兩端的重要基石。

威廉斯同樣將執行5年2億3920萬美元延長合約。若他本季像2025年一樣入選年度最佳陣容，合約總額原本可提升至5年2億8700萬美元，不過即便如此，他仍是雷霆未來核心藍圖中的關鍵人物。

雷霆近年靠著精準選秀、資產累積與年輕球員成長，迅速成為西區最具競爭力的球隊之一。亞歷山大已經是聯盟頂級球星，威廉斯與霍姆葛倫則分別提供側翼進攻、防守彈性與禁區護框能力。即使本季衛冕失利，雷霆仍不打算因一輪系列賽的挫敗就推翻建隊方向。

對雷霆而言，真正的課題或許不是拆掉核心，而是在這三人周圍繼續補強深度、增加對抗馬刺等強敵時的陣容變化。馬刺以溫班亞瑪為中心快速崛起，已經成為雷霆未來幾年在西區最重要的競爭對手之一，但雷霆目前仍相信，亞歷山大、威廉斯與霍姆葛倫這組核心依然擁有足夠天賦與成長空間，能夠再次挑戰總冠軍。

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