NBA／不讓太陽2比0翻盤憾事重演 布里吉斯：第4戰必須控制犯規

尼克前鋒悍將布里吉斯（Mikal Bridges）和替補後衛沙米特（Landry Shamet）在總冠軍賽第2戰的外線齊發是尼克能夠搶下勝利的關鍵，然而第3戰回到紐約主場，兩人卻是一起熄火，三分球合計10投1中，最終尼克也以4分之差飲恨，無緣3連勝聽牌。

布里吉斯早早陷入犯規麻煩，讓他整場比賽難以進入節奏，而且幾次犯規並非完全無辜。全場只出手5次命中1球，僅拿2分。他賽後也沒有逃避責任，坦言自己在防守端表現不佳，未能提供尼克需要的攻守連結。

「我覺得我防守做得很糟。很明顯，我第一節就領到2次犯規，但就我個人來說，我必須在防守端做得更好。比賽一開始我在場上時，他們得了不少分。整場比賽對我來說，真的都是從防守開始，然後再從防守帶動其他表現。」布里吉斯說。

替補後衛沙米特同樣度過艱難一戰。此役替補出賽23分鐘，8投僅1中，就進了唯一一顆三分球，只得到3分，另有4籃板、2抄截、1阻攻，但也累積5次犯規。尼克在沙米特上場時間內輸了20分，對一場只輸4分的比賽來說，這是相當致命的落差。

沙米特賽後坦言，馬刺第3戰帶著更強烈的求生意識上場，也比尼克更加強硬。他表示：「他們做出調整，打得更有身體對抗性，必須給他們肯定。他們今晚確實狠狠教訓了我們。我們必須反彈，我們也打算這麼做，從明天開始變得更好。」

對於雙方下半場的罰球差距，沙米特沒有太多情緒僅表示：「裁判有他們自己的吹判尺度。每晚都會出現一些有爭議的判罰，這也不是什麼新鮮事了。我們不能坐在這裡找藉口。」

面對接下來的比賽，沙米特也直接承諾：「我們第4戰會更好。」

尼克當家布朗森（Jalen Brunson）攻下32分5籃板5助攻，阿努諾比（OG Anunoby）也提供火力拿下28分，但唐斯（Karl-Anthony Towns）只拿11分，加上布里吉斯與沙米特又同時低迷，使得球隊整體進攻火力與防守穩定性都受到影響。

阿努諾比點出球隊輸球原因，他表示「我們不像平常那樣連結在一起。我們有一些精神上的失誤，讓對手得到一些簡單分數。我們的轉換防守也不是我們想要的樣子。」。

對布里吉斯來說，2021年總冠軍賽的記憶或許仍是一種提醒，因為他們曾在2比0優勢下連吞4敗，無緣奪冠；如今穿上尼克戰袍再次回到總冠軍賽舞台上，任何鬆懈都可能付出代價。

「我們很好，我們會沒事的。明天我們會重新調整，從失利中吸取教訓，為下一場比賽做好準備。我認為馬刺這場比賽打得比我們更拚，對抗程度也更強。我們必須做得更好。此外，我們犯規太多了，給了對方太多罰球機會，我們需要控制犯規，讓他們出手更艱難。」布里吉斯說。