WNBA／神射克拉克回來了！致勝三分拯救狂熱隊 總教練讚：我們真的需要這一球

印第安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark）本季開局並不順遂，甚至可以說遠低於外界期待，不過她今天用一顆招牌遠距離三分球，提醒所有人她仍是那位能在關鍵時刻改變比賽的新世代球星。

在面對華盛頓神祕人的比賽中，克拉克於第四節終場前1.2秒接獲康寧漢（Sophie Cunningham）的邊線發球，獲得相當乾淨的出手機會，隨即在超遠三分位置出手命中致勝球，幫助狂熱以78比76驚險擊敗神祕人，戰績提升到6勝5敗。

神祕人這次防守確實出現明顯漏洞，讓克拉克在關鍵時刻得到太大空間，但真正能把機會轉化成勝利，仍然必須靠克拉克本人的大心臟。她生涯至今已多次證明，自己有能力在最重要的時刻投進最艱難的一球，而這記絕殺或許也可能成為她與狂熱本季的轉捩點。

同屬印第安納的NBA球隊溜馬，也在賽後透過官方X帳號向克拉克致意，寫下：「克拉克宣布比賽結束。」

克拉克在這場比賽前曾陷入投籃低潮，過去4場比賽投籃命中率只有28%，對她與狂熱而言都是相當艱難的一段時間。不過即便如此，她的整體數據依舊穩定。此役她16投7中，三分球10投4中，攻下19分，幫助球隊拿下勝利。賽後她本季平均數據來到18.7分、4.5籃板、7.9助攻。

狂熱總教練懷特談到這記絕殺時，認為這不只是單場勝利，更可能成為克拉克找回信心、球隊重啟上升氣勢的關鍵時刻。

懷特表示：「這就是克拉克會做的事。她會投進關鍵球，也會創造重大時刻。當你擁有像她這樣的球員時，人們很容易把一切視為理所當然，以為她做的每件事都會很容易、很完美，好像她每次只要站出來就一定能完成。」

懷特也提醒外界，克拉克背後付出的努力不應被忽略，尤其過去18到24個月，她經歷的壓力與挑戰遠比外界想像更大。

懷特說：「第一，這是她投入大量努力的成果。第二，過去18到24個月對她來說並不容易，所以她還在尋找自己的方式。每一次她能投進這樣的球，或完成一次防守停球，像今天她也替我們做出重要防守，或者像她傳給凱爾西（Kelsey Mitchell）的那種傳球，都是讓她越來越找回自己、重新累積信心的機會。」

懷特進一步強調：「我常常說，有時候我們會把偉大球員，尤其是世代級天才視為理所當然。她今天做到的事情對我們來說非常不可思議。我知道她未來還會有很多這樣的時刻，而今晚我們真的需要這一球。」

這番話也讓外界對近期關於克拉克的荒謬交易傳聞再度降溫。開季至今，部分討論甚至把焦點放在狂熱是否可能交易克拉克，但這類傳聞始終缺乏實質根據。對狂熱而言，交易這位世代級門面球星幾乎不具現實性，甚至比簽下已退休的柏德（Sue Bird）與陶樂西（Diana Taurasi）復出還更不可能。

先前有關洛杉磯火花可能追求克拉克的傳聞，也被視為毫無根據。從懷特賽後直接稱克拉克是「世代級天才」來看，狂熱不可能輕易放棄這位球隊核心。所謂她與隊友或教練之間存在嚴重不合的陰謀論，也並沒有實質證據支持。

對狂熱球迷來說，這場勝利讓人振奮，不只是因為克拉克投進絕殺，而是因為這一球有機會重新點燃整支球隊的信心。印第安納本季原本被期待具備爭冠競爭力，但開季6勝5敗並不是球迷預期中的位置，加上克拉克近期狀態起伏，也讓球隊承受不小壓力。

然而，狂熱的進攻與氣勢很大程度仍取決於克拉克的狀態。當她能重新找回自信、用這種方式終結比賽，球隊整體潛力也有機會被重新釋放。這顆對神祕人的超遠絕殺，或許正是狂熱本季由低潮轉向反攻的起點。