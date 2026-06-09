NBA／遭溫班亞瑪「大力金剛掌」推倒 布朗森淡看衝突：你看到什麼就是什麼

尼克在總冠軍賽第3戰主場以111比115不敵馬刺，季後賽13連勝告終，系列賽仍以2比1領先。這是尼克睽違27年後首度在麥迪遜花園廣場舉行總冠軍賽，卻未能用勝利回報近2萬名主場球迷，也讓第4戰的重要性更加升高。

這場比賽從開局就充滿火藥味。首節還剩5分多鐘時，布朗森（Jalen Brunson）試圖為哈特（Josh Hart）設掩護，擺脫溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的防守，不過溫班亞瑪隨即用力將布朗森推倒在地。布朗森起身後情緒明顯不滿，對溫班亞瑪大聲表達抗議，兩人短暫衝突也為整場比賽定下激烈基調。

從慢動作畫面來看，溫班亞瑪至少有明顯伸手將布朗森推倒的動作，不少社群球迷認為裁判應該吹罰犯規，甚至有人主張至少應該升級為一級惡意犯規。不過當下裁判並未做出吹判，溫班亞瑪也完全逃過這個回合的處罰。

賽後被問到這次身體接觸時，布朗森沒有多做評論，只把判斷留給外界。他表示：「你看到什麼，就是你看到的。」

這場第3戰身體碰撞強度明顯提升，但馬刺比尼克更能利用這樣的比賽節奏。尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後也對判罰尺度表達不滿，尤其馬刺下半場獲得24次罰球，尼克只有8次罰球，成為賽後最大爭議之一。馬刺靠著更穩定的決勝期執行力，從麥迪遜花園廣場帶走勝利，也避免系列賽陷入0比3絕境。

尼克此役雖然輸球，但布朗森仍繳出全隊最高32分，另有5籃板、5助攻。他賽後強調，球隊無論勝敗都必須從比賽中學習，因為他們原本就知道下一戰還有很多地方需要改善。

布朗森表示：「最重要的是，不管怎樣我們都會學到東西，因為我們知道進入下一場比賽前，有些事情是我們必須改進的。」

阿努諾比（OG Anunoby）也攻下28分、5籃板，是尼克另一名主要火力來源。不過他賽後坦言，尼克這場比賽的整體連結性不如以往，防守端也出現不少精神層面的失誤，讓馬刺獲得太多輕鬆得分機會。

「我們不像平常那樣連結在一起。我們有一些精神上的失誤，讓對手得到一些簡單分數。我們的轉換防守也不是我們想要的樣子。」阿努諾比說。

尼克全場出現13次失誤，被馬刺轉換成21分。馬刺在後場施壓防守奏效，不斷干擾尼克推進節奏，也讓尼克難以打出前2戰那種流暢進攻。雙方整場投籃命中率接近，馬刺命中率46%，略高於尼克，兩隊三分命中率同為35%，但尼克在失誤控制與關鍵回合執行上付出代價。

比賽最後階段，尼克仍一度靠布朗森與阿努諾比連續命中三分球咬住比分，但馬刺保持冷靜，卡瑟爾（Stephon Castle）在終場前穩穩罰進鎖定勝局的罰球，讓尼克反撲功虧一簣。

唐斯（Karl-Anthony Towns）此役表現不如前2戰，全場只拿11分、8籃板，另有3抄截、2阻攻。賽後他對未能回報主場球迷支持感到失望，表示尼克球迷一如預期展現驚人能量，甚至超出期待，但球隊沒有完成自己的工作。

唐斯表示：「當然，我們的球迷展現了他們的能量，他們一直都是如此。他們符合期待，甚至超越期待。但我們沒有做好自己的工作，沒能在賽後給他們值得歡呼的東西。」

這場敗仗是尼克46天以來首敗，他們自4月23日季後賽首輪第3戰不敵老鷹後，曾一路拉出13連勝，這波連勝是NBA季後賽史上第2長紀錄，僅次於2017年「宇宙勇」的15連勝。