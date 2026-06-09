NBA／21歲卡瑟爾狂寫紀錄超越詹皇 談拆彈關鍵三分：我一直盯計時器

馬刺在總冠軍賽第3戰以115比111擊敗紐約尼克，避免陷入無法翻身的0比3絕境，系列賽扳成1比2。其中年僅21歲的二年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle）在關鍵時刻挺身而出，成為客場止血的重要功臣之一。

卡瑟爾此役先發出賽38分鐘，14投8中，三分球5投2中，罰球6罰5中，攻下23分、5籃板、5助攻、1抄截、1阻攻，打出這輪系列賽個人最佳表現。終場前6.8秒，他在滿場敵意的紐約球迷面前冷靜罰進2球，替馬刺鎖定勝利，也幫助球隊延續本季至今從未吞下3連敗的紀錄。

對馬刺來說，這是一場不能再輸的比賽。前2戰他們都在主場失守，若第3戰再敗，就將陷入NBA史上沒有球隊能在季後賽系列賽逆轉的0比3困境。第四節雙方比分一路拉鋸，但馬刺沒有被麥迪遜花園廣場的氣勢壓垮，最終靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾等年輕核心守住勝利。

賽後談到這場勝利時，卡瑟爾語氣仍相當平穩，沒有因為搶下系列賽首勝就過度興奮。他表示：「我不會說這是如釋重負。我仍然覺得我們還沒真正做到什麼。很明顯，我們現在還是1比2落後，我們期待接下來的48分鐘。」

他接著說：「無論我們這場是贏是輸，這個系列賽對我們來說都還沒有結束。當然，在客場輸掉前2場糟糕的比賽後能贏球，這種感覺很棒。但我認為，不管發生什麼事，我們在這個系列賽中的信心一直都沒有改變。」

這種沉著也反映在場上。比賽最後不到2分鐘，溫班亞瑪在進攻時間即將耗盡時緊急把球傳給卡瑟爾「拆彈」，卡瑟爾手起刀落直接命中關鍵三分球，幫助馬刺在決勝時刻取得重要領先。被問到當下是否有時間思考時，卡瑟爾透露，他其實全程都盯著進攻時間。

卡瑟爾表示：「我一直在看計時器。我一直在那裡等待機會，以防他真的把球傳過來。老實說，我原本已經準備好要衝進去拚進攻籃板，但在進攻時間所剩不多、又是那種關鍵時刻，你必須保持高度警覺，也必須知道時間還剩多少。所以我剛好拉開了足夠空間完成出手。」

卡瑟爾的表現也寫下多項歷史紀錄。根據統計，他以21歲219天之齡，成為NBA總冠軍賽史上單場至少20分、5籃板、5助攻的第3年輕球員，僅次於帕克（Tony Parker）與魔術強森（Magic Johnson）。此外，卡瑟爾在22歲之前已經在季後賽累積10次單場至少15分、5籃板、5助攻，超越詹姆斯（LeBron James）的9次，僅次於魔術強森的11次。

卡瑟爾也和魔術強森成為NBA史上唯二在22歲前就能達成兩位數季後賽單場至少15分、5籃板、5助攻的球員。更特別的是，溫班亞瑪與卡瑟爾也成為NBA總冠軍賽史上唯一一對年齡都在22歲以下，且能在同一場總冠軍賽同時攻下至少20分的組合搭檔。

溫班亞瑪此役攻下32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻，是馬刺贏球最大支柱，但他賽後同樣對卡瑟爾給出高度評價。溫班亞瑪表示：「Stephon的角色？他可能是我們隊上最成熟的球員。他以前就打過大比賽，所以我對這一點都不敢到驚訝。他一次又一次證明自己有能力，也證明我們把信任交給他是對的。」

當記者提到溫班亞瑪稱卡瑟爾可能是隊上球風最成熟的球員時，當事人也展現幽默一面。他說：「我不知道。老實說，我可能是，大概僅次於溫班亞瑪吧。他可能穩居第一名，畢竟我可不會晚上9點就上床睡覺。」