快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／21歲卡瑟爾狂寫紀錄超越詹皇 談拆彈關鍵三分：我一直盯計時器

聯合新聞網／ 綜合外電報導
卡瑟爾。 美聯社
卡瑟爾。 美聯社

馬刺在總冠軍賽第3戰以115比111擊敗紐約尼克，避免陷入無法翻身的0比3絕境，系列賽扳成1比2。其中年僅21歲的二年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle）在關鍵時刻挺身而出，成為客場止血的重要功臣之一。

卡瑟爾此役先發出賽38分鐘，14投8中，三分球5投2中，罰球6罰5中，攻下23分、5籃板、5助攻、1抄截、1阻攻，打出這輪系列賽個人最佳表現。終場前6.8秒，他在滿場敵意的紐約球迷面前冷靜罰進2球，替馬刺鎖定勝利，也幫助球隊延續本季至今從未吞下3連敗的紀錄。

對馬刺來說，這是一場不能再輸的比賽。前2戰他們都在主場失守，若第3戰再敗，就將陷入NBA史上沒有球隊能在季後賽系列賽逆轉的0比3困境。第四節雙方比分一路拉鋸，但馬刺沒有被麥迪遜花園廣場的氣勢壓垮，最終靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾等年輕核心守住勝利。

賽後談到這場勝利時，卡瑟爾語氣仍相當平穩，沒有因為搶下系列賽首勝就過度興奮。他表示：「我不會說這是如釋重負。我仍然覺得我們還沒真正做到什麼。很明顯，我們現在還是1比2落後，我們期待接下來的48分鐘。」

他接著說：「無論我們這場是贏是輸，這個系列賽對我們來說都還沒有結束。當然，在客場輸掉前2場糟糕的比賽後能贏球，這種感覺很棒。但我認為，不管發生什麼事，我們在這個系列賽中的信心一直都沒有改變。」

這種沉著也反映在場上。比賽最後不到2分鐘，溫班亞瑪在進攻時間即將耗盡時緊急把球傳給卡瑟爾「拆彈」，卡瑟爾手起刀落直接命中關鍵三分球，幫助馬刺在決勝時刻取得重要領先。被問到當下是否有時間思考時，卡瑟爾透露，他其實全程都盯著進攻時間。

卡瑟爾表示：「我一直在看計時器。我一直在那裡等待機會，以防他真的把球傳過來。老實說，我原本已經準備好要衝進去拚進攻籃板，但在進攻時間所剩不多、又是那種關鍵時刻，你必須保持高度警覺，也必須知道時間還剩多少。所以我剛好拉開了足夠空間完成出手。」

卡瑟爾的表現也寫下多項歷史紀錄。根據統計，他以21歲219天之齡，成為NBA總冠軍賽史上單場至少20分、5籃板、5助攻的第3年輕球員，僅次於帕克（Tony Parker）與魔術強森（Magic Johnson）。此外，卡瑟爾在22歲之前已經在季後賽累積10次單場至少15分、5籃板、5助攻，超越詹姆斯（LeBron James）的9次，僅次於魔術強森的11次。

卡瑟爾也和魔術強森成為NBA史上唯二在22歲前就能達成兩位數季後賽單場至少15分、5籃板、5助攻的球員。更特別的是，溫班亞瑪與卡瑟爾也成為NBA總冠軍賽史上唯一一對年齡都在22歲以下，且能在同一場總冠軍賽同時攻下至少20分的組合搭檔。

溫班亞瑪此役攻下32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻，是馬刺贏球最大支柱，但他賽後同樣對卡瑟爾給出高度評價。溫班亞瑪表示：「Stephon的角色？他可能是我們隊上最成熟的球員。他以前就打過大比賽，所以我對這一點都不敢到驚訝。他一次又一次證明自己有能力，也證明我們把信任交給他是對的。」

當記者提到溫班亞瑪稱卡瑟爾可能是隊上球風最成熟的球員時，當事人也展現幽默一面。他說：「我不知道。老實說，我可能是，大概僅次於溫班亞瑪吧。他可能穩居第一名，畢竟我可不會晚上9點就上床睡覺。」

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／馬刺0比2落後仍有希望？三少組合淨效率值透露反攻可能

聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽前2戰都不敵紐約尼克，系列賽陷入0比2落後。隨著戰線移師麥迪遜花園廣場，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）除了必須想辦法喚醒球隊進攻，也面臨幾個關鍵輪替抉擇，其中最重要的問題，就是是否進一步增加菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）的上場時間。

NBA／遭溫班亞瑪「大力金剛掌」推倒 布朗森淡看衝突：你看到什麼就是什麼

尼克在總冠軍賽第3戰主場以111比115不敵馬刺，季後賽13連勝告終，系列賽仍以2比1領先。這是尼克睽違27年後首度在麥迪遜花園廣場舉行總冠軍賽，卻未能用勝利回報近2萬名主場球迷，也讓第4戰的重要性更加升高。

NBA／21歲卡瑟爾狂寫紀錄超越詹皇 談拆彈關鍵三分：我一直盯計時器

馬刺在總冠軍賽第3戰以115比111擊敗紐約尼克，避免陷入無法翻身的0比3絕境，系列賽扳成1比2。其中年僅21歲的二年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle）在關鍵時刻挺身而出，成為客場止血的重要功臣之一。

NBA／尼克奪冠機率下降15% 布朗森仍是FMVP熱門人選

馬刺在總冠軍賽第3戰終於扳回一城，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天繳出32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的全能表現，帶領馬刺以115比111擊敗尼克，系列賽追成1比2，終止對手季後賽13連勝，也讓尼克原本高漲的奪冠聲勢稍微降溫。

NBA／手感不佳卻投進關鍵球 溫班亞瑪談福克斯：最可靠的那類

馬刺今天在總冠軍賽第3戰於尼克主場背水一戰，在第四節幾乎一路領先的情況下，卻又在比賽最後一分鐘被尼克步步近逼，但關鍵時刻整場比賽手感不佳的福克斯（De'Aaron Fox），卻在雙人包夾下投進致命中距離跳投，幫助馬刺守成，賽後溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）也大讚福克斯的大心臟，並強調他絕對是球隊在關鍵時刻最可靠的球員。

NBA／不滿下半場罰球24比8 尼克主帥：沒想過總冠軍賽會看到這種事

尼克在總冠軍賽第3戰以111比115不敵馬刺，終結季後賽13連勝，同時系列賽也被追成2比1。賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）公開表達對判罰尺度的不滿，尤其針對馬刺下半場獲得24次罰球，而尼克只有8次罰球，直言這樣的落差在總冠軍賽舞台上相當難以接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。