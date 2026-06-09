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NBA／尼克奪冠機率下降15% 布朗森仍是FMVP熱門人選

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森仍是FMVP最大熱門，但溫班亞瑪緊追在後。 路透社
布朗森仍是FMVP最大熱門，但溫班亞瑪緊追在後。 路透社

馬刺在總冠軍賽第3戰終於扳回一城，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天繳出32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的全能表現，帶領馬刺以115比111擊敗尼克，系列賽追成1比2，終止對手季後賽13連勝，也讓尼克原本高漲的奪冠聲勢稍微降溫。

這場比賽結束後，尼克在預測市場Polymarket上的奪冠機率從78%下滑至63%。尼克在第1戰獲勝後，奪冠機率曾從系列賽開打前的36%升至53%，第2戰再度客場搶勝後更一度衝上80%，但第3戰失利後，市場信心明顯回落。相較之下，馬刺在系列賽開打前原本被視為較被看好的球隊，當時奪冠機率為64%，尼克則為36%。

尼克陣中核心布朗森（Jalen Brunson）25投11中攻下全隊最高32分，阿努諾比（OG Anunoby）也貢獻28分。不過球隊最終未能延續連勝氣勢，這場敗仗讓尼克季後賽13連勝正式中止。尼克前一次輸球已是4月23日季後賽首輪第3戰不敵亞特蘭大老鷹，13連勝則是NBA季後賽史上第2長連勝紀錄，僅次於2017年「宇宙勇」15連勝。

馬刺除了溫班亞瑪打出巨星級表現外，卡瑟爾（Stephon Castle）也在關鍵時刻挺身而出，全場攻下23分，並且在終場前6.8秒穩穩罰進兩球，為馬刺鎖定勝利。至於手感欠佳的福克斯（De'Aaron Fox）更是在危急時刻跳投命中。

這場勝利對馬刺格外關鍵，因為NBA史上從未有球隊能在任何季後賽系列賽0比3落後情況下逆轉，更別說是在總冠軍賽舞台。馬刺拿下第3戰後，不只保住系列賽競爭希望，也讓溫班亞瑪重新拉近總冠軍賽MVP競爭差距。

目前在總冠軍賽MVP預測市場上，布朗森仍是最大熱門，機率接近49%；但溫班亞瑪在第3戰爆發後，機率已從22%提升到38%，成為最有力追趕者。若馬刺能在接下來繼續追平甚至逆轉系列賽，溫班亞瑪的FMVP聲勢勢必還會持續升高。

總冠軍賽第4戰將於周三繼續在麥迪遜花園廣場登場，目前尼克仍被看好，但讓分僅為1.5分，顯示外界預期這場比賽仍可能相當膠著。尼克希望在主場迅速反彈，重新取得3比1聽牌優勢；馬刺則要延續第3戰氣勢，力拚將系列賽扳成2比2平手。

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