NBA／手感不佳卻投進關鍵球 溫班亞瑪談福克斯：最可靠的那種球員

馬刺今天在總冠軍賽第3戰於尼克主場背水一戰，在第四節幾乎一路領先的情況下，卻又在比賽最後一分鐘被尼克步步近逼，但關鍵時刻整場比賽手感不佳的福克斯（De'Aaron Fox），卻在雙人包夾下投進致命中距離跳投，幫助馬刺守成，賽後溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）也大讚福克斯的大心臟，並強調他絕對是球隊在關鍵時刻最可靠的球員。

身為馬刺後場指揮官的福克斯，在今年西區冠軍賽一度因傷缺席了前2場比賽，即使歸隊後狀態也始終有所起伏，在馬刺晉級到總冠軍賽後，他的狀態能否回穩，也被外界認為是馬刺是否可以與尼克抗衡的關鍵。

不過在冠軍賽首戰僅拿下7分後，福克斯第二場比賽雖然扛起更多進攻責任拿下20分，但馬刺卻都以輸球輸場，今天的第三戰作客尼克主場他更是在前三節遭到強力封鎖，僅有6分進帳。

但末節曾獲拿下「關鍵球員獎」的福克斯也總算挺身而出，在比賽最後12秒於罰球線上投進關鍵跳投，幫助馬刺鎖定勝局，談到那次出手時他說：「能在比賽最後階段命中關鍵跳投，感覺真的很棒，我們都一直知道自己還有機會。整場比賽我們都在用正確的方式在打球，我也不會因為手感好或壞就強行出手。」

而溫班亞瑪在談到福克斯時也說：「這已經不是我們對他信不信任的問題，這就是他的特質。當然我們對他是完全信任的，因為我們知道他就是最可靠的那類球員，他在關鍵時刻的豐富經驗，正是我們所最需要的。」

卡瑟爾也接著說：「在比賽最後階段把球接到他手上，會讓我們感到相當安心，不管他當晚手感好或不好，我們都覺得他會創造出不錯的出手機會。數據有時候並不能體現他的價值，但他對於我們的影響，就是我們今天能走到這邊的原因。」