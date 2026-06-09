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NBA／聯手卡瑟爾寫最年輕記錄 溫班亞瑪還創下70阻攻新里程碑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪(左)和卡瑟爾聯手寫下里程碑。 美聯社
溫班亞瑪(左)和卡瑟爾聯手寫下里程碑。 美聯社

本場賽事

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在主場連輸兩戰後，馬刺今天在總冠軍賽第三戰作客尼克主場，總算在末節關鍵時刻頂住壓力、成功守成，其中年輕雙星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）更成為史上第一對在總冠軍賽同場皆拿下20分以上的22歲以下組合，展現了這支年輕勁旅的可怕天賦。

馬刺在總冠軍賽前兩場於主場出賽，在一度都取得雙位數領先的情況下，最終都未能守成，讓他們只能帶著0：2的絕對劣勢在今天作客尼克主場，且麥迪遜花園廣場今天還迎來美國現任總統川普到場觀賽，加上幾近瘋狂的紐約客，讓馬刺可說是腹背受敵。

不過今天年輕的馬刺沒有再放過雙位數的領先優勢，儘管在第二節一度遭到尼克單節猛轟42分逆轉，但下半場靠著防守施壓讓尼克無法在進攻端予取予求，末節關鍵時刻更接連在禁區封阻尼克出手，搭配上卡瑟爾和福克斯的進球，最終以4分差距扳回一城，也中斷尼克季後賽13連勝紀錄。

談到球隊今天在關鍵第四節總算成功守成，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）說：「執行比賽計畫，在正確的位置開始，加上及時的溝通、良好的換防，最後就是穩紮穩打的完成每次進攻，就是這些細節幫助我們贏得比賽。今天我們比以往更加沉著，不論是在球的傳導、為彼此製造機會上都有明顯進步。」

而馬刺年輕雙星溫班亞瑪與卡瑟爾今天分別攻下32分、8籃板、6助攻與23分、5籃板、5助攻，其中溫班亞瑪在今年季後賽已累積送出70次阻攻，成為聯盟史上首次參加季後賽送出最多阻攻的球員，超越「木桶伯」穆湯波（Dikembe Mutombo）的69次。

談到自己今天的表現以及幫助球隊搶下首勝時，溫班亞瑪說：「我告訴自己必須試著放鬆，季後賽就像是一場旋風，有時候你會很難把頭探出水面，你需要的只是更多的喘息時間，讓大腦冷靜下來。但我們的任務還沒有完成，更艱難的還在後頭。」

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