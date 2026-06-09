NBA／不滿下半場罰球數24比8 尼克主帥：沒想過總冠軍賽會看到這種事

尼克在總冠軍賽第3戰以111比115不敵馬刺，終結季後賽13連勝，同時系列賽也被追成2比1。賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）公開表達對判罰尺度的不滿，尤其針對馬刺下半場獲得24次罰球，而尼克只有8次罰球，直言這樣的落差在總冠軍賽舞台上相當難以接受。

布朗在賽後記者會一開始仍先肯定馬刺表現，強調對手強森（Mitch Johnson）與馬刺確實贏下比賽，並非否定對手的勝利。不過他隨後直接點出，自己對第3戰下半場的吹判與罰球分配感到不滿。

布朗表示：「首先，我想先把一件事情說清楚，強森教練和馬刺今晚贏了比賽，他們來到這裡把比賽拿走。但我要說的是，我從沒想過自己會在總冠軍賽看到一支球隊下半場獲得24次罰球，而另一隊只有8次。我不認為自己常常抱怨裁判，也不常抱怨罰球次數是否公平。」

布朗接著說：「聖安東尼奧是一支很棒的球隊，他們真的很強。如果第4戰再出現這種狀況，如果下半場他們又罰24球，而我們只有8球，那我們贏球機率會大幅下降，真的會大幅下降。也許我們有犯規，也許我們確實有犯規，但他們也有犯規。」

從全場罰球數來看，尼克22罰18中，馬刺32罰25中，整體差距並非懸殊到完全失衡；但布朗最在意的是下半場判罰落差，馬刺光是下半場就得到24次罰球機會，尼克則只有8次，單是罰球得分雙方就有14分的差距。

布朗坦言，尼克這場比賽本身也打得不夠好，沒有延續第1戰與第2戰的內容。他承認馬刺表現出色，尼克有很多地方可以做得更好，但他仍認為，場上存在一些可以吹罰犯規的回合，至少讓兩隊罰球差距不要如此明顯。

布朗說：「有些機會是可以吹犯規的，至少讓罰球數稍微接近一點。當然，我們打得不好，聖安東尼奧打得很棒，我們本來可以打得更好。有很多事情是我們在第1戰和第2戰做到的，但這場沒有做到。」

不過布朗仍重申，單一下半場24次罰球實在太難忽視。他表示：「下半場讓他們罰24球，換算一整場就是48球。你想想看，下半場那樣的吹判方式，相比之下我們只有8球。我們投了那麼多球，大概只被吹到4次犯規，換來8次罰球。再說一次，我不常抱怨。我從沒想過自己會在NBA總冠軍賽看到這種事，但今晚我看到了。當你面對一支很強的球隊時，這真的很難克服。」

總冠軍賽第4戰將於台灣時間周四登場，尼克將力拚從爭議敗戰中反彈，重新取得系列賽主導權；馬刺則希望延續第3戰氣勢，把戰局扳成2比2平手。