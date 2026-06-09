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NBA／不滿下半場罰球數24比8 尼克主帥：沒想過總冠軍賽會看到這種事

聯合新聞網／ 綜合外電報導
NEW YORK, NEW YORK - JUNE 08: Head coach Mike Brown of the New York Knicks reacts during the fourth quarter against the San Antonio Spurs in Game Three of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden on June 08, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
NEW YORK, NEW YORK - JUNE 08: Head coach Mike Brown of the New York Knicks reacts during the fourth quarter against the San Antonio Spurs in Game Three of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden on June 08, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

尼克在總冠軍賽第3戰以111比115不敵馬刺，終結季後賽13連勝，同時系列賽也被追成2比1。賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）公開表達對判罰尺度的不滿，尤其針對馬刺下半場獲得24次罰球，而尼克只有8次罰球，直言這樣的落差在總冠軍賽舞台上相當難以接受。

布朗在賽後記者會一開始仍先肯定馬刺表現，強調對手強森（Mitch Johnson）與馬刺確實贏下比賽，並非否定對手的勝利。不過他隨後直接點出，自己對第3戰下半場的吹判與罰球分配感到不滿。

布朗表示：「首先，我想先把一件事情說清楚，強森教練和馬刺今晚贏了比賽，他們來到這裡把比賽拿走。但我要說的是，我從沒想過自己會在總冠軍賽看到一支球隊下半場獲得24次罰球，而另一隊只有8次。我不認為自己常常抱怨裁判，也不常抱怨罰球次數是否公平。」

布朗接著說：「聖安東尼奧是一支很棒的球隊，他們真的很強。如果第4戰再出現這種狀況，如果下半場他們又罰24球，而我們只有8球，那我們贏球機率會大幅下降，真的會大幅下降。也許我們有犯規，也許我們確實有犯規，但他們也有犯規。」

從全場罰球數來看，尼克22罰18中，馬刺32罰25中，整體差距並非懸殊到完全失衡；但布朗最在意的是下半場判罰落差，馬刺光是下半場就得到24次罰球機會，尼克則只有8次，單是罰球得分雙方就有14分的差距。

布朗坦言，尼克這場比賽本身也打得不夠好，沒有延續第1戰與第2戰的內容。他承認馬刺表現出色，尼克有很多地方可以做得更好，但他仍認為，場上存在一些可以吹罰犯規的回合，至少讓兩隊罰球差距不要如此明顯。

布朗說：「有些機會是可以吹犯規的，至少讓罰球數稍微接近一點。當然，我們打得不好，聖安東尼奧打得很棒，我們本來可以打得更好。有很多事情是我們在第1戰和第2戰做到的，但這場沒有做到。」

不過布朗仍重申，單一下半場24次罰球實在太難忽視。他表示：「下半場讓他們罰24球，換算一整場就是48球。你想想看，下半場那樣的吹判方式，相比之下我們只有8球。我們投了那麼多球，大概只被吹到4次犯規，換來8次罰球。再說一次，我不常抱怨。我從沒想過自己會在NBA總冠軍賽看到這種事，但今晚我看到了。當你面對一支很強的球隊時，這真的很難克服。」

總冠軍賽第4戰將於台灣時間周四登場，尼克將力拚從爭議敗戰中反彈，重新取得系列賽主導權；馬刺則希望延續第3戰氣勢，把戰局扳成2比2平手。

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